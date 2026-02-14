진세연, 10년째 '모태솔로' 오해에 울분…"연애했다고 말해도 기사 안 나"

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 15일 설 특집으로 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '며느리 프리패스상' 배우 진세연이 스페셜 MC로 출연해 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.
또한 진세연은 "당시 연애 경험이 없어 어려웠지만 열심히 노력했다"라며 비하인드까지 과감히 털어놨다는 후문. 과연 진세연의 잊지 못할 첫 키스 주인공은 누구일지 관심을 모은다.
이에 MC 신동엽은 모태솔로 이미지를 벗기 위한 해결책으로 아무도 예상치 못한 방법을 제안해 모두를 폭소케 했다.
또한 진세연은 실제 연애 스타일을 밝혀 이목을 집중시켰다. 평소 단아하고 청순한 이미지의 진세연은 "좋아하는 사람 앞에서는 말투가 바뀐다"라며 의외의 면모를 공개했고, 애교 시범까지 더해 모두의 엄마 미소를 자아냈다. 진세연은 숨겨왔던 걸그룹 댄스 실력까지 선보이며 또 한 번 반전 매력을 예고했다고 해 더욱 기대를 모은다.
솔직한 입담과 사랑스러운 매력으로 스튜디오를 사로잡은 진세연의 활약은 15일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com