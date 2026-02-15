최준희, 성형 부작용 의심에 울컥 "정신 빠진 애 마냥 수술하는 걸로 보여"

기사입력 2026-02-15 06:00


최준희, 성형 부작용 의심에 울컥 "정신 빠진 애 마냥 수술하는 걸로 보…

[스포츠조선 이우주 기자] 고(故) 배우 최진실의 딸 최준희가 성형 부작용설에 속상한 마음을 드러냈다.

14일 최준희의 유튜브 채널에서는 '눈매&눈밑지 예뻐지고 싶어? (한번 사는 인생 최고의 버전으로 살다 갈래….)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최준희는 "제가 전 영상에서 살짝 얘기를 드렸지만 오늘 드디어 성형을 하러 간다. 눈 쪽에 손을 볼 예정"이라며 눈밑지방재배치와 트임 수술을 받았다.

수술 전후를 솔직하게 고백한 최준희는 수술 2주 후 부기가 많이 빠진 모습을 자랑했다. 최준희는 "확실히 인상이 서글서글해진 느낌이고 복원을 해도 제 트레이드마크인 눈웃음이 부자연스럽게 되지 않아서 마음에 든다"고 만족스러워했다.


최준희, 성형 부작용 의심에 울컥 "정신 빠진 애 마냥 수술하는 걸로 보…
하지만 최준희는 지난해 12월 SNS에 눈 성형 후 알레르기 결막염을 고백했다가 성형 부작용이라는 의혹을 받은 바 있다. 최준희는 "눈에 알레르기 결막염이 생겨서 눈물이 멈추지 않더라. 안과에 가서 거즈를 대고 솜을 붙여놔서 하루 정도 핸드폰을 보지 않는 게 좋다더라. 그래서 하루 종일 핸드폰을 안 봤다가 '앞이 안 보였다. 이제 앞을 볼 수 있다'고 SNS에 올렸는데 오보 같은 기사가 났다"며 "제가 눈 수술을 해서 부작요잉 난 것처럼 기사가 났는데 제 브이로그 보시다시피 부작용 난 거 하나도 없다"고 밝혔다.

최준희는 "분명 좋은 기사를 써주시는 기자님들도 계시고 그로 인해 저를 좋게 봐주시는 분들이 많음에 감사하게 지내고 있지만 가끔 맣은 분들이 제가 어디 정신 빠진 애마냥 계속 수술을 하는 것처럼 오해할 만하게 적는 게 스트레스를 많이 받는다"고 토로했다.

최준희는 "저는 오히려 수술이 잘 됐는데 병원 측에 혹시나 피해가 갈까 봐 그게 더 걱정됐다. 부작용 난 게 없었는데. 그러니 여러분들 오해하지 마시고 잘못 알고 계신 분들은 이렇게 알고 계셔주길 바란다"고 당부했다.

wjlee@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정형돈♥한유라, 하와이 기러기 생활 끝낸다 "내년부턴 서울로"

2.

'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부들도 부러워해"

3.

'25세 연하와 4혼' 박영규, 위자료만 3번 줬는데.."90평 타운하우스 매입"

4.

'의사♥' 주진모, '6년 백수'여도 장모 사랑 독차지 "잘 생겨서 좋다고"

5.

'지연과 이혼' 황재균, '나혼산' 박나래 빈자리 채우나 "재출연 가능" ('예스맨')

연예 많이본뉴스
1.

정형돈♥한유라, 하와이 기러기 생활 끝낸다 "내년부턴 서울로"

2.

'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부들도 부러워해"

3.

'25세 연하와 4혼' 박영규, 위자료만 3번 줬는데.."90평 타운하우스 매입"

4.

'의사♥' 주진모, '6년 백수'여도 장모 사랑 독차지 "잘 생겨서 좋다고"

5.

'지연과 이혼' 황재균, '나혼산' 박나래 빈자리 채우나 "재출연 가능" ('예스맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

2.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

3.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

4.

"다저스, 우리 무시하지 마" '에이스' 잡은 NL 서부 '언더독의 반란' 꿈, SF부터 잡고 와

5.

"뭐야, 실력→외모에 인성까지 좋잖아!" 日 반응 폭발…'韓 피겨 캡틴 차준환 정말 착하다, 타인에 대한 존경심이 넘친다' 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.