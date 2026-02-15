주사이모, 전 매니저 저격 "박나래 걱정에 공익 제보? 돈 되는 곳 선택한 것"
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 박나래 등 연예인들에게 불법 의료행위를 한 의혹을 받는 일명 '주사이모' A씨가 박나래의 전 매니저를 공개 저격했다.
A씨는 15일 자신의 사회관계망서비스에 "너란 매니저..나래가 그렇게까지 걱정되었다면 왜 경찰서가 아니라 언론이지? 몇 년 전에 찍어둔 사진과 카톡 내용을 보관해 두었다가 그걸 '공익 제보'라는 이름으로 언론에 넘기고. 참 아이러니하네"라는 글을 올리며 매니저를 겨냥했다.
이어 "공익 제보라고 하기엔 너무 공개적으로 여러 사람 보냈고, 걱정이라고 하기엔 너무 계산적이니깐. 진짜 공익이 목적이었다면 조용히 수사기관을 찾았겠지"라며 "굳이 자극적인 제목이 필요하고 이슈가 곧 돈이 되는 곳을 선택한 이유는 목적이 있었겠지"라고 지적했다.
그러면서 "네 덕분에 참 많은 걸 배웠다. 사람을 믿는 법도, 지켜야 할 선도, 약속이 둘만의 신뢰가 아니라는 것도. 그리고 나 자신을 돌아보는 법도"라며 "앞에서는 웃으며 사랑한다, 고맙다 말하던 너란 000"라며 의미심장한 글을 남겼다.
이와 함께 전 매니저와 나눈 것으로 보이는 카톡 메시지도 공개했다. A씨는 전 매니저에게 "열정이 많은 친구들 보면 나 같아서 안쓰럽다", "하지만 그래도 응원한다. 뭐든 하면 끝을 보니까 뭐라도 크게 될 거야"라며 조언했다. 이에 매니저는 "대표님 감사합니다", "사랑해요", "체력 관리 잘하고 멘탈 관리 잘하겠습니다"라고 답했다.
한편 A씨는 국내 의사 면허 없이 다수의 연예인을 상대로 수년간 불법 의료행위를 해왔다는 의혹을 받고 있다. 관련 연예인들은 A씨를 국내 의사 면허를 소지한 의료인으로 알고 있었으며, 합법적인 왕진 진료로 인식했다고 해명한 바 있다. A씨 역시 자신이 의사라며 불법 의료 행위는 없었다고 반박해 왔다.
경찰은 의료법 위반, 보건범죄 단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 혐의 등으로 A 씨를 입건해 수사를 진행 중이며, 출국금지 조치와 함께 압수수색도 이뤄진 상태다.
A씨는 지난 7일 "얼마 전 약 9시간 동안 조사를 받았다"며 "사실이 아닌 부분에 대해서는 분명히 아니라고 말씀드렸고, 제가 부족했던 부분에 대해서는 잘못을 인정했다"고 밝혔다. 이어 "이번 일을 계기로 스스로를 돌아보게 됐고, 앞으로는 인간관계에 있어 더욱 신중하겠다는 생각을 많이 했다"고 덧붙였다.
