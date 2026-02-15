'충주맨' 김선태 없이 어쩌나…'100만 코앞' 충주시 유튜브 채널 구독자 7만 명↓ 감소[SC이슈]

최종수정 2026-02-15 16:41

'충주맨' 김선태 없이 어쩌나…'100만 코앞' 충주시 유튜브 채널 구독…
사진 출처=유튜브 채널 '충주시'

[스포츠조선 안소윤 기자] '충주맨' 김선태 주무관의 사직 소식이 전해지면서, 유튜브 채널 '충주시' 구독자 수가 빠르게 감소하고 있다.

15일(오후 4시 30분 기준) 유튜브 채널 '충주시'의 구독자 수는 90만 명으로 집계됐다. 이는 김 주무관의 사직 발표 직전 약 97만 명이었던 수치와 비교하면, 이틀 만에 약 7만 명이 이탈한 것이다.

김 주무관은 13일 영상을 통해 갑작스러운 사직 소식을 전해 많은 구독자들을 놀라게 했다. 해당 영상에서 그는 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다"고 전했다.

이어 "운 좋게도 작은 성공을 거뒀던 건 구독자 여러분들의 성원 덕분"이라며 "아울러 응원해 주시던 충주시민 분들과 항상 배려해 주셨던 충주시청 동료 여러분께도 감사의 말씀드린다. 여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다"고 말했다.

충주시청에 따르면, 김 주무관은 최근 인사부에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가 중이다.

한편 김 주무관은 2016년 9급 공무원으로 입직해 유튜브 채널 '충주시'를 성공시키며 7년 만에 6급으로 빠르게 승진했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

