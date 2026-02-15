'라온Ｘ리틀라이언 콜라보 기획' 가입경쟁 치열하겠네, 삼성, 어린이회원 기획상품 어디서 사야할까

기사입력 2026-02-15 14:36


'라온Ｘ리틀라이언 콜라보 기획' 가입경쟁 치열하겠네, 삼성, 어린이회원 …

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 오는 24일 오후 2시부터 선착순 3000명을 대상으로 2026년 어린이회원을 모집한다.

가입비는 지난해와 동일한 12만9000원.

2026년 어린이회원 상품은 유니폼, 야구모자, PVC클리어 백팩, 우비, 키즈패스포트로 구성됐다. 모든 구성품은 라온Ｘ리틀라이언 콜라보 기획 상품으로 마련됐다.

카카오엔터 베리즈가 어린이회원의 시선에 맞춰 새롭게 풀어낸 이번 기획은 친근한 카카오프렌즈의 인기 캐릭터 '리틀라이언'을 활용해 사랑스럽고 귀여운 매력을 강조했다. 삼성 라이온즈의 마스코트 '라온'과 팀 컬러인 블루를 강조해 팀 아이덴티티에 자연스럽게 다가설 수 있도록 했다. 특히 일상 생활에서도 활용 가능한 라이프스타일 한정형 기획 상품으로 소장 가치를 더했다.

2026년 어린이회원은 본인에 한해 정규시즌 대구 삼성 라이온즈 파크 스카이 상단 지정석 1매 무료 관람(회원 본인에 한함, 온라인 예매만 가능, 예매수수료 별도, 일반 예매 시 주중 경기에 한해 가능) 혜택이 주어진다. 또한 가족 관람 할인 쿠폰(50% 할인, 1회 한정 최대 4매 제공, 정규시즌 사용 가능, VIP석, 중앙테이블석, 루프탑 테이블석, 파티플로어 라이브석, 캠핑존 등 특화좌석 제외, 예매수수료 별도)도 지급된다.

다양한 이벤트도 마련했다. 어린이회원이 5월 홈경기에 방문하면 이벤트 상품을 1회 지급한다. 또한, 일요일 홈경기 종료 후에 진행되는 그라운드 키즈런(7~8월 혹서기 제외) 2매 쿠폰이 포함되어 있어 사용기간 내 참가할 수 있다.

2026년 어린이회원 라온X리틀라이언 콜라보 기획 상품은 오는 24일부터 카카오엔터의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈 라이온즈 팀스토어 온라인몰에서 단독으로 예약 판매한다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘수술’ 차주영, 코피가 대야 한가득..“한 시간 넘게 멈추지 않았다”

2.

노홍철, 졸린 사자와 인증샷 논란..“약물 영향 아니냐” 의혹 확산

3.

'나경은♥' 유재석, 유럽서 자녀 생각에 뭉클 "나은이·지호가 이런 걸 봐야"

4.

"사전 허가 받아"…'김구라 아들' 그리, 전역 당일 방송 녹화 논란에 직접 해명[SC이슈]

5.

억울했던 박상면, 마약 루머로 조연상 후보 탈락 “2년간 작품 쉬었다”

스포츠 많이본뉴스
1.

문 앞에 두고 그냥 갔다고? → 신생팀 '선물 전달식' 왜 안 했나

2.

"韓선수→중국선수로 소개?" 캐나다 방송 잇단 실수 '초황당'..."즉각 사과하고 시정하라!"[밀라노-코르티나2026]

3.

"대민정! 갓민정! 최민정이 최민정했다" 두 번의 미친 추월, 초완벽 기술 시전에 팬 폭풍찬사[밀라노 스토리]

4.

[오피셜]'수술이냐, 재활이냐' 기로에 놓인 김광현, 캠프 중도 하차…오늘 귀국

5.

"우리동네 설상 최초 금메달리스트!" 내아이처럼 기특한 최가온,'플래카드' '금수저' 화제속 반포 이웃들 자부심↑...'세화여고 같은 반' 신지아도 밀라노 최고스타[밀라노 스토리]

스포츠 많이본뉴스
1.

문 앞에 두고 그냥 갔다고? → 신생팀 '선물 전달식' 왜 안 했나

2.

"韓선수→중국선수로 소개?" 캐나다 방송 잇단 실수 '초황당'..."즉각 사과하고 시정하라!"[밀라노-코르티나2026]

3.

"대민정! 갓민정! 최민정이 최민정했다" 두 번의 미친 추월, 초완벽 기술 시전에 팬 폭풍찬사[밀라노 스토리]

4.

[오피셜]'수술이냐, 재활이냐' 기로에 놓인 김광현, 캠프 중도 하차…오늘 귀국

5.

"우리동네 설상 최초 금메달리스트!" 내아이처럼 기특한 최가온,'플래카드' '금수저' 화제속 반포 이웃들 자부심↑...'세화여고 같은 반' 신지아도 밀라노 최고스타[밀라노 스토리]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.