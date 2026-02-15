유선호, ♥신은수와 열애 인정 후 첫 심경 "얼떨떨하지만 감사"

기사입력 2026-02-15 18:44


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 유선호가 동갑내기 신은수와 열애 인정 후 처음으로 심경을 밝혔다.

15일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 경상북도 포항시로 여행을 떠나는 멤버들의 첫 번째 이야기가 그려졌다.

이날 문세윤은 근황 질문에 "연예 기사 보면서 지냈다"며 능청스럽게 답했고, 딘딘은 유선호를 의식한 듯 "지켜줘"라고 말했다.

이에 김종민은 "사랑이 죄냐"며 큰소리쳤고, 문세윤은 "세상이 알고 있는데 모른 척하는 게 맞냐. 차라리 예쁘게 만날 수 있도록 당당하게 축하해주자. 시청자 분들도 아름다운 커플 탄생했다고 축하해주고 있다"며 유선호의 첫 공개 연애를 응원했다.


결국 '1박 2일' 멤버들도 기다렸다는 듯 "어떻게 만났냐", "어디까지 공개할 수 있냐", "설에 인사 \드리러 가냐"등 질문을 쏟아냈다.

오프닝 내내 본인에게만 관심이 집중되자 유선호는 부끄러운 표정을 감추지 못했다. 하지만 이내 "많이 얼떨떨하지만 응원 많이 해주셔서 감사하다"며 열애 소식을 따뜻하게 바라봐준 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

한편 유선호는 2002년생 동갑내기인 신은수와 지인들의 모임에서 만나 3개월째 연애 중이다. 양측 소속사는 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시기를 바란다"고 당부했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

