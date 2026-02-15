쯔양, 1300만 유튜버 '어마어마한 수입 공개'..."한 달에 외제차 한 대" (알토란)[종합]

|
[스포츠조선 김수현기자] 1300만 유튜버 쯔양이 어마어마한 수준의 수입을 공개했다.
이상민은 "보통 나이가 들수록 식욕이 줄어드는데 쯔양은 어떻냐"라 궁금해 했다.
이에 이연복은 "먹는 게 다 어디로 가는 거냐"라며 감탄했고 이상민은 "많이 먹을 땐 음식 10kg도 먹지 않냐"라고 다시금 물었다.
쯔양은 "음료까지 포함하면 10kg가 된다. 먹어도 몸무게가 금세 제자리로 돌아온다"라 했다.
모든 패널들이 부러워하는 가운데 가장 궁급한 '수입'에 대해서도 직접 밝혔다.
쯔양은 "한 달에 한 대 정도는 번다"라며 구체적으로는 노코멘트를 했다.
부모님은 처음엔 반대하셨다고. 쯔양은 "저희 가족들은 대식가가 아니다. 그래서 어릴 때부터 제가 많이 먹는 걸 걱정하셨다"라 입을 열었다.
이어 "제가 그래서 먹방 사실을 숨겼는데 구독자 50만 명이 되고 어머니께 들켰다. 어머니가 전화를 하셔서 우시는 거다"라며 딸 걱정에 눈물을 흘리셨던 어머니에 대해 회상했다.
쯔양은 '어떻게 어머니를 설득했냐'는 질문에 "용돈을 드렸더니"라 해 웃음을 자아냈다.
건강검진에 이상이 없다는 사실을 알고 나서는 오히려 응원해주신다는 부모님.
'평소 먹방'에 대해 쯔양은 "저는 대용량을 만들어야 해서 혼자 요리하기가 힘들더라. 그리고 한 번 요리를 하면 주방이 난리가 난다. 그래서 (대용량 조리 가능한) 대기업의 힘을 믿는다. 밀키드나 냉동식품을 주로 먹는다"고 밝혔다.
