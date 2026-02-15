쯔양, 1300만 유튜버 '어마어마한 수입 공개'..."한 달에 외제차 한 대" (알토란)[종합]

[스포츠조선 김수현기자] 1300만 유튜버 쯔양이 어마어마한 수준의 수입을 공개했다.

15일 방송된 MBN '집밥의 재발견 알토란'에서는 설특집으로 '위대한 밥상'으로 꾸며졌다.

이날 구독자 1300만명을 보유한 먹방 유튜버 쯔양은 꾸준한 선행으로도 '선한 영향력'을 펼치고 있었다.

이상민은 "보통 나이가 들수록 식욕이 줄어드는데 쯔양은 어떻냐"라 궁금해 했다.

이에 쯔양은 "서른이 되면 덜 먹을 줄 알고 걱정했는데 얼마 안돼서 그런지 아직까지는 거뜬하다"라 겸손한 대답을 했다.

한눈에 봐도 대식가로 보이지 않는 왜소한 체격인 쯔양. 그는 '몸무게'에 "44~47kg가 왔다갔다 한다. 키는 161cm다"라 해 모두를 놀라게 했다.

이에 이연복은 "먹는 게 다 어디로 가는 거냐"라며 감탄했고 이상민은 "많이 먹을 땐 음식 10kg도 먹지 않냐"라고 다시금 물었다.

쯔양은 "음료까지 포함하면 10kg가 된다. 먹어도 몸무게가 금세 제자리로 돌아온다"라 했다.


쯔양, 1300만 유튜버 '어마어마한 수입 공개'..."한 달에 외제차 …

모든 패널들이 부러워하는 가운데 가장 궁급한 '수입'에 대해서도 직접 밝혔다.

쯔양은 "한 달에 한 대 정도는 번다"라며 구체적으로는 노코멘트를 했다.

부모님은 처음엔 반대하셨다고. 쯔양은 "저희 가족들은 대식가가 아니다. 그래서 어릴 때부터 제가 많이 먹는 걸 걱정하셨다"라 입을 열었다.

이어 "제가 그래서 먹방 사실을 숨겼는데 구독자 50만 명이 되고 어머니께 들켰다. 어머니가 전화를 하셔서 우시는 거다"라며 딸 걱정에 눈물을 흘리셨던 어머니에 대해 회상했다.

쯔양은 '어떻게 어머니를 설득했냐'는 질문에 "용돈을 드렸더니"라 해 웃음을 자아냈다.

건강검진에 이상이 없다는 사실을 알고 나서는 오히려 응원해주신다는 부모님.

'평소 먹방'에 대해 쯔양은 "저는 대용량을 만들어야 해서 혼자 요리하기가 힘들더라. 그리고 한 번 요리를 하면 주방이 난리가 난다. 그래서 (대용량 조리 가능한) 대기업의 힘을 믿는다. 밀키드나 냉동식품을 주로 먹는다"고 밝혔다.

