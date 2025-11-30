"'야유'한 팬들, 용납 못해" 프랭크 역대급 망언! 6분 만에 2실점→…

토트넘이 또 홈에서 야유가 쏟아졌다. '안방 부진'이 또 이어졌다. 토토넘은 30일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드에서 1대2로 패했다.
경기 시작 6분 만에 대세가 갈렸다. 풀럼은 전반 4분 케니 테테에 이어 6분 해리 윌슨이 연속골을 터트렸다. 대참사였다. 테테의 골은 데스티니 우도기의 다리를 맞고 굴절돼 골망에 꽂혔다.
2분 후 터진 두 번째 골은 토트넘 수문장 굴리엘모 비카리오의 실수가 뼈아팠다. 그는 골문을 비우고 나와 볼을 처리했지만 얼마 못 가 풀럼의 공격수 조슈아 킹의 발끝에 걸렀다. 골문에는 누구도 없었다. 킹의 패스를 받은 윌슨은 미드필드 오른쪽 측면에서 왼발로 볼을 감아차 순식간에 골망을 다시 흔들었다. 비카리오는 이후 볼을 잡을 때마다 팬들의 야유가 흘러나왔다.
토트넘은 후반 대반격을 시작했다. 후반 14분 모하메드 쿠두스가 루카스 베리발의 도움을 받아 만회골을 터트렸다. 하지만 전세를 뒤집지는 못했다. 풀럼의 이번 시즌 첫 원정 승리였다.
로이터 연합뉴스
토트넘은 EPL 홈에서 4패째를 당했다. 승리는 단 1경기에 불과하다. 8월 16일 이번 시즌 개막전인 번리전 3대0 승리가 처음이자 마지막 미소였다. 홈 전적은 1승2무4패다.
이날 패배는 2025년 EPL에서 10번째 홈 패전이었다. 토트넘이 역사상 한 해에 홈 리그 경기에서 10패 이상 기록한 적이 없다.
토트넘 선수들은 경기 종료 후 또 다시 홈 팬들의 야유에 시달렸다. 승점 18점(5승3무5패)의 토트넘은 10위로 떨어졌다. 15위 풀럼(승점 17·5승2무6패)과의 승점 차는 단 1점이다.
영국의 'BBC'는 '토마스 프랭크 감독의 팀은 후방이 허술했고 전방은 힘이 없었다. 토트넘은 EPL 홈 경기에서 경기 시작 6분 만에 두 골 차로 뒤진 적이 단 한 번도 없었다'며 '후반전은 훨씬 나았지만, 이보다 더 나쁠 수는 없었다. 하지만 골대를 향한 공격은 단 두 번뿐이었다'고 꼬집었다.
프랭크 감독은 "6분 만에 두 골을 실점한 건 정말 어려운 일이다. 첫 번째는 굴절된 슛이고, 두 번째는 비카리오의 실수다. 누구나 겪는 일"이라며 "계속해서 야유를 보낸 팬들의 반응이 마음에 들지 않는다. 그런 반응은 용납할 수 없어요. 진정한 토트넘 팬이 아닐 거다. 경기 후 야유하는 건 당연하고, 문제없다. 하지만 경기 중에는 함께해야 한다. 역전승을 거두려면 함께해야 한다. 나에게는 정말 중요한 일"이라고 울분을 토해냈다.
하지만 팬들은 공감할 수 없었다. 'BBC'는 29일 이미 '프랭크의 토트넘이 홈에서 어려움을 겪는 이유가 무엇일까'라고 물음표를 던졌다. 그리고 '토트넘 감독으로서 긍정적인 출발을 한 프랭크는 스퍼스를 지휘하는 것이 완전히 새로운 차원의 압박감을 가져온다는 것을 금세 깨닫고 있다'며 '지난 일요일 아스널에 1대4로 참패한 경기는 최근 북런던더비 중 가장 일방적인 경기였다'고 비판했다.
토트넘은 주중에는 파리생제르맹과의 유럽챔피언스리그 리그 스테이지에서 3대5로 패했다. 3연패의 늪에 빠졌다. 'BBC'는 '두 번의 힘겨운 원정경기 후 홈구장에서 풀럼을 상대로 경기를 치른다면 대부분 클럽의 경우 절실히 필요한 홈구장의 편안함을 가져다줄 것이다. 하지만 토트넘은 그렇지 않다'고 전했다. 현실이었다.
토트넘 출신의 대니 머피와 마이클 캐릭은 홈에서 부진한 이유에 대해서도 이야기했다. 머피는 'BBC'를 통해 "팀 구성을 보면 미드필드진이 특별히 창의적이지 않다. 또 최전방 공격수들도 자신감 있게 플레이하지 못하는 것 같다"며 "원정경기에서는 그게 그렇게 중요하지 않다. 더 실용적일 수 있기 때문이다. 선수들에게는 큰 차이가 있다. 원정에서는 자신의 속도에 맞춰 플레이할 수 있고, 실제로 선수들이 편안하게 경기하는 모습을 보였다"고 설명했다.
맨유에서 전성기를 보낸 캐릭은 "원정경기는 결과가 중요하다. 하지만 홈 경기에서는 팬들 때문에 특정한 방식으로 경기를 해야 할 의무가 있다. 팀 전체의 문제"라고 말했다.
손흥민이 이적한 후 구심점이 사라졌다. 프랭크 감독도 최근 '레전드' 손흥민을 대체할 자원이 없다고 했다. 토트넘이 최대 위기를 맞았다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com