'황희찬 누나' 황희정, 갑질 의혹 반박 "골때녀 하차 없다...허위 사실 법대응"

기사입력 2026-02-12 16:35


[스포츠조선 김준석 기자] 국가대표 축구선수 황희찬과 그의 친누나 황희정이 고가 차량 관련 '갑질 의혹'에 휘말린 가운데, 황희정이 SBS '골 때리는 그녀들'(이하 '골때녀') 하차 여부에 대해 직접 입장을 밝혔다.

12일 황희정은 엑스포츠와의 인터뷰를 통해 "'골때녀' 하차와 관련해 별도의 논의는 없었다"며 "프로그램과 관련한 변동 사항은 없을 것 같다"고 전했다.

앞서 이날 디스패치는 황희찬 측이 의전 서비스 업체와 계약을 맺은 뒤 차량을 제공받는 과정에서 갈등이 발생했고, 고장 차량을 도로에 방치하는 등 '갑질'이 있었다는 취지의 의혹을 보도했다.

황희정 역시 해당 업체로부터 차량을 제공받았으며 사고가 있었다는 주장까지 제기되면서 논란이 확산했다.

이에 대해 황희찬 측 법률대리인은 "차량 운행과 관련한 주의 사항을 충분히 설명받지 못해 발생한 문제"라며 업체 책임을 강조했다.

또한 연료 게이지 및 차량 경고 기록과 관련한 입장도 밝히며 보도 내용을 반박했다.

황희정 역시 "보도된 내용에 허위 사실이 다수 포함돼 있다. 카카오톡 대화 내용 역시 왜곡된 부분이 있다"고 주장하며 법적 대응을 검토 중이라고 밝혔다.

SBS 측 또한 "황희정의 하차 여부와 관련해 현재까지 논의된 바 없다"며 신중한 입장을 유지했다.


현재 양측의 주장이 팽팽히 맞서며 진실 공방이 이어지고 있는 상황이다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

