고은아, 친언니 손절 고백 "번호 차단하고 8개월 안 봐" ('방가네')
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고은아가 친언니와 싸워 반년 넘게 보지 않았다고 고백했다.
11일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '해명만 가득했던 대환장의 Q&Aㅋㅋㅋㅋㅋ이게 맞아..?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
고은아 미르 남매는 팬들이 그동안 궁금해했던 질문들에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬은 "자매 분들 싸워서 번호 차단하고 6개월 동안 안 본 썰 궁금하다"고 물었고 고은아는 "진짜 그냥 안 본 것"이라고 답했다.
미르는 "언제 싸웠지?"라고 물었고 고은아는 "옛날에는 김치 때문에 싸웠다"고 밝혔다. 이번에 싸운 이유에 대해서는 "그냥 사소한 말싸움을 했다가 서로 눈에 띄지 말자 했다"고 말했고 미르는 "6개월 아니고 8개월이다. 진짜 안 봤다. 중간에서 미쳐버리는 줄 알았다"고 토로해 웃음을 안겼다.
고은아는 방송 활동에 대해서도 밝혔다. 고은아는 "방송은 중간중간 조금씩 예능은 녹화를 하고 있다 연기는 아직 생각이 없다. 좋은 작품이 있으면 또 달라질 것"이라 밝혔다.
또 다른 팬은 "둘째 누나(고은아) 연애 하는 건지 못하는 건지 여쭤봐도 될까요?"라고 물었고 고은아는 "못하는 건 모르겠고 내가 진짜 안 하는 거라 생각하냐"고 의미심장하게 말했다.
한편, 고은아는 유튜브 채널을 통해 언니와의 싸움부터 화해까지의 과정을 공개했다. 고은아는 언니와 싸워 조카의 중학교 졸업까지 모르고 있었다고. 미르의 중재로 8개월 만에 만난 두 사람은 "김치 때문에 싸워서 2년을 안 봤다. 그 기록을 깼어야 했다"고 너스레를 떨며 자연스럽게 화해했다.
