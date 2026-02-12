자타공인 '최약체' 부임 → 2년만의 첫 4연승 감격…미라클? "집보다 숙소가 더 편해" 사령탑의 진심 통했다 [장충포커스]

기사입력 2026-02-12 14:31


11일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 페퍼저축은행의 경기. GS칼텍스 이영택 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.11/

[장충=스포츠조선 김영록 기자] "GS칼텍스 숙소가 편하고 좋다. 청평에 있으니까."

웃는게 웃는게 아니다. 이영택 감독은 GS칼텍스 사령탑으로 부임한지 2시즌, 11라운드만에 처음 4연승의 기쁨을 맛보고도 마음편히 웃지 못했다.

GS칼텍스는 11일 진에어 2025~2026시즌 V리그 페퍼저축은행전에서 3대0 완승을 거뒀다. 이날 승리로 IBK기업은행(승점 44점)과 승점 동률을 이뤘지만, 승수에서 앞서 4위로 올라섰다. 3위 흥국생명(승점 48점)에도 승점 4점 차이로 따라붙었다.

5라운드가 시작될 때만 해도 예상치 못한 뒷심이다. GS칼텍스는 5라운드 첫 경기였던 흥국생명전을 풀세트 접전 끝에 잡아낸 후 IBK기업은행과 정관장, 이날 페퍼저축은행까지 연파하며 4연승을 달렸다. 멀어만 보였던 봄배구 커트라인이 이제 눈앞까지 다가왔다.

현장에서 만난 이영택 감독은 "요즘 집에 가본지 좀 오래됐다. 잘 안간다"며 멋쩍은 웃음을 지었다.

"시즌 중에는 최대한 경기에 초점을 맞춘다. 요즘 날씨가 춥고, 독감도 유행해서 선수들의 외출을 자제시키고 훈련에 집중하고 있다. 또 숙소가 청평에 있는데, 집보다 숙소가 편하고 좋다. 자잘하게 할 일이 많기도 하다."

부임 당시부터 최하위 유력 후보였던 팀이다. 첫해 구단 역대 역사상 최다 연패(14연패)의 굴욕을 겪었다. 그래도 후반기 대반격에 성공, 탈꼴찌에 성공하며 체면치레를 했다.

올해도 사령탑부터 선수들까리 한마음이다. 이영택 감독은 "많은 고비를 함께 넘기면서 선수들이 힘이 붙었다. 코트 위에서 각자가 맡은 역할을 꾸준히 잘해주고 있다. 아직 가능성이 있으니까, 끝날 때까지 포기하자 말자고 했다"며 다잡았다.


역대 최고의 외국인 선수 중 한명인 지젤 실바를 보유한 팀, GS칼텍스로선 지난 2시즌 내내 최하위권을 맴돈 만큼, 올시즌이야말로 실바에게 봄배구를 선물하고자 하는 의욕으로 충만하다. 이번 시즌에도 후반기 들어 괴력을 발휘하는 모양새.

"실바가 자기 몫을 확실하게 해줬다. 전 경기에서 박정아의 블로킹에 조금 고전을 했고, 이번에도 박정아를 실바에 붙일 거라는 예상을 했다. 실바가 '문제없다. 할 수 있다'고 했고, 감독으로서 실바를 믿고 오더를 짰다."

FA 대어의 영입도 없이, 육성과 조직력만으로 여기까지 왔다. 이영택 감독은 "때론 내가 강하게, 또 무리하게 선수들을 몰아붙일 때도 있다. 하지만 선수들이 불만 갖지 않고 잘 따라와줘서 고맙다"면서 "리빌딩? 내가 하는게 뭐 있나. 선수들이 잘하고 있다. 성장하는 선수들을 보면 고맙다"고 거듭 강조했다.

'캡틴' 유서연에게도 주장직을 맡은 이래 첫 4연승이다. 유서연은 "점수차가 벌어져도 더 많이 얘기하고 포기하지 않는다"고 강조했다.

"어려운 시기를 함께 보내면서 이겨내는 힘이 생긴 것 같다. 선수들 각자가 본인의 역할을 다하려고 노력하니 점점 분위기도 좋아지고 성적도 나오는 것 같다. 우리도 이제 봄배구 할 때가 되지 않았나. 한경기 한경기 최선을 다하자는 마음이다."


다만 4연승의 기쁨에도 마냥 웃기 힘든 날이었다. 한창 흐름이 좋은데 오세연의 부상이 터졌다. 앞서 최유림도 부상으로 이탈해 2주 가량 코트에 나서기 힘든 상황이다.

이영택 감독은 "올스타 휴식기 동안 권민지의 미들블로커 활용을 준비했다. 높이에도 강점이 있고, 공격에서도 다른 선수와는 다른 플레이를 할 수 있다"면서도 "높이가 많이 낮아지는 건 사실이다. 고민을 좀 해보겠다"며 깊은 한숨을 내쉬었다.


장충=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

