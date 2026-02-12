'영동대교에 페라리 방치?' 황희찬, 때아닌 '의전 갑질' 논란…선수측 "명백한 허위사실, 법적 대응한다"

기사입력 2026-02-12 13:43


로이터 연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]황희찬(울버햄튼)이 '의전 갑질' 의혹을 정면 반박했다.

황희찬 소속사 비더에이치씨 코퍼레이션은 12일 공식 보도자료를 내고 "보도된 내용의 갑질 상황 및 무상 서비스 편취 등은 전혀 사실 무근이다. 스타 플레이어의 지위와 선행을 역이용하여 하여 자신의 경제적 빈곤을 탈피 하기위해 악의적으로 허위사실적시 및 보도를 하는 행위와 당사의 이익을 편취하려는 행위에 대해 적극적으로 법적 대응하여 진실을 밝히고 이러한 행위가 더이상 재발되지 않도록 방지하는 데에 힘쓰고자 한다"라고 밝혔다.

이날 '디스패치'는 황희찬이 지난해 5월 고장난 외제차를 서울 영동대교에 방치했으며, 차량을 대여해준 의전 서비스업체 바하나측에 단 한 번도 사고에 대한 책임을 지지 않고, 보험 처리를 위한 자기 부담금도 내지 않았다는 내용의 '의전 갑질' 논란을 보도했다.

보도에 따르면, 황희찬은 2024년 비더에이치씨 명의로 바하나와 계약을 맺고 지금까지 총 22대의 의전 차량을 제공받았다. 계약 기간 동안 엔진 손상, 범퍼 파손, 시트 오염 등 10회 이상의 사고를 냈다.

또, 황희찬측은 지난해 10월 약속했던 매니지먼트를 바하나측에 맡기지 않겠다고 통보했고, 이에 바하나측은 황희찬의 삼촌인 황씨 등을 사기와 협박 등 혐의로 고소했다.

비더에이치씨측은 "황희찬이 (바하나)대표에게 상황을 설명하고 (현장을)이탈했다. 서비스 대상자에게 차량의 주의점을 충분히 설명하지 않아 발생한 사건"이라고 설명했다.

이어 매니지먼트와 관련해선 "바하나와 김 대표측에 매니지먼트 총괄 업무를 맡긴 사실이 전혀 없다. 어떠한 문서로도 남아 있지 않다"며 "계약 파기에 대한 책임이 바하나측에 있다. 상대방이 앙심을 품고 허위 내용으로 음해하고 있다"라고 주장했다.

한편, 황희찬은 지난 8일 첼시전(1대3 패)에서 종아리를 다쳐 몇 주간 결장할 예정이다. 3월 유럽 원정길에 오르는 A대표팀 합류도 불투명한 상황이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


