개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 다이나믹듀오 개코의 이혼 후 근황이 공개됐다.
이에 모니카는 다이나믹 듀오를 만나 의견을 구했다. 모니카를 보자마자 개코는 "아이고 엄마"라며 반가워했고 모니카는 "저희 아기 8개월 차다"라며 아기 사진을 보여줬다. 이에 질세라 최자와 개코도 자녀들 사진을 보여주며 근황을 나눴다. 개코의 자녀들 사진을 본 모니카는 "옛날 모습이 없다. 다 컸다"고 놀랐고 개코는 "이제 다 컸다. 여드름 난다"고 밝혔다.
|
모니카는 "제가 힙합을 하겠다고 하자마자 오빠들 노래를 해야겠다 생각했다"고 두 사람을 부른이유를 밝혔지만 개코는 "울 거 같다. 아이돌 음악 엄청 좋아할 텐데. '죽일 놈' 할 수 없지 않냐. 불효자송 아니냐"고 걱정해 웃음을 자아냈다.
한편, 개코는 인플루언서 김수미와 2011년 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 뒀으나 지난달 이혼을 발표했다. 이혼 소식을 직접 알린 개코는 "작년 우리는 오랜 시간 동안 많은 대화를 나눈 끝에 서로의 삶을 존중하며 부부로서의 관계를 마무리하기로 결정했다"며 "우리 두 사람은 부모로서 공동양육 책임을 가지고 역할을 끝까지 이어갈 것"이라고 밝혔다.
wjlee@sportschosun.com