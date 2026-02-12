"걘 형편없고, 입만 털어!" 이강인 득점 경기서 뎀벨레 '트래시 토크'…충격받은 마르세유→데 제르비와 결별

최종수정 2026-02-12 13:39

우스만 뎀벨레(오른쪽)와 피에르 에밀 호이비에르. 사진=프랑스 리그1 영상 캡처.

[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 득점포를 가동한 날 파리생제르망(PSG)의 에이스 우스만 뎀벨레는 '트래시 토크'에 집중했다. 상대팀 수비수 레오나르도 발레르디를 격렬히 비판했다.

프랑스 르10스포르트는 11일(한국시각) '지난 9일 파르크 데 프랭스를 찾은 마르세유는 경기장에서 존재감을 드러내지 못했다'며 '멀티골을 기록한 뎀벨레는 경기에서 축구로만 말하지 않았다'고 보도했다.


AFP연합뉴스
이날 경기에서 PSG는 뎀벨레의 멀티골과 파쿤도 메디나의 자책골, 흐비차 크바라츠헬리아의 득점, 그리고 이강인의 쐐기골로 5대0 대승을 거뒀다. 이들 팀의 매치업은 르 클라시크 더비로 불린다. 역사적인 라이벌을 압도한 PSG는 기세 등등한 모습이었다.

뎀벨레는 다소 흥분한 상태로 상대 선수에 대한 비난을 쏟아냈다. 경기가 잠시 멈춘 상황에서 그는 상대 팀 선수 피에르 에밀 호이비에르와 몇마디를 나눴다. 이는 리그1 중계 카메라에 고스란히 노출됐다.


EPA연합뉴스
뎀벨레는 "발레르디? 걔 형편없어! 너도 알잖아"라고 호이비에르에게 말했다. 호이비에르는 두 손을 허리에 얹은 채 이 이야기를 들었다. 발레르디는 마르세유의 수비수이자 주장이다. 뎀벨레는 발레르디를 직접 손으로 가리키면서 한번 더 강조했다.

매체에 따르면 뎀벨레는 여기에 더해 "너도 알잖아, 걔는 맨날 입만 연다"며 상대 팀 주장에 대한 도발적인 언사를 이어갔다. 이후 호이비에르가 반대편으로 돌아서면서 뎀벨레의 도발은 끝났다. 경기도 재개됐다.


로이터연합뉴스
마르세유는 이 경기 대패로 큰 변화가 있었다. 로베르토 데 제르비 감독과 결별한 것이다. 지난 시즌 경쟁력 있는 모습을 보여준 데 제르비였지만, 구단은 과감한 결정을 내렸다. 데 제르비는 공격적인 전술을 구사하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 브라이튼을 구단 역사상 첫 유럽대항전 진출로 이끌면서 주목 받았던 명장이다. 그가 떠난 마르세유는 당분간 부침을 겪게 될 것으로 보인다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.