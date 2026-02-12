'母 절연' 심형탁 위해..♥사야 日 가족, 子 하루 돌잔치 총출동 "우리가족 정말 많다"(슈돌)

기사입력 2026-02-12 13:44


[스포츠조선 김소희 기자] 배우 심형탁이 아들 하루의 첫 생일을 맞아 뜻깊은 돌잔치를 열었다.

12일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 측은 "하루의 돌잔치. 모두를 놀라게 한 돌잡이 결과는?"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상 속 심형탁은 "오늘은 2026년 1월 13일, 바로 하루의 첫 생일"이라며 서울의 한 고즈넉한 한옥에서 돌잔치를 준비했다.

이날 가족들은 한국 전통 의상인 한복을 차려입고 기념 촬영에 나섰다. 특히 일본인 아내 사야 역시 단아한 한복 자태를 뽐내 눈길을 끌었고, 사야의 가족들까지 참석해 더욱 의미를 더했다.

사야는 아들의 지난 1년을 떠올리며 끝내 눈물을 보이기도 했다. 그는 "가족들이 하루 돌잔치에 참석하려고 여권도 처음 만들었다. 아이도 셋이라 힘들 텐데 하루와 우리를 위해 와주셨다"며 "너무 감사하다"고 진심을 전했다. 이어 "남편이 자꾸 한국에 가족이 없다고 하는데, 오늘은 '우리 가족이 정말 많다'는 느낌이 들었다"고 덧붙여 뭉클함을 자아냈다.


'母 절연' 심형탁 위해..♥사야 日 가족, 子 하루 돌잔치 총출동 "우…
돌잔치의 사회는 '슈돌'에 함께 출연 중인 손민수가 맡아 분위기를 이끌었다. 하이라이트인 돌잡이 순서에서는 사원증이 놓여 있어 시선을 사로잡았다. 손민수가 "사원증은 누가 올려놓은 거냐"고 묻자, 사야는 "제가 올려놨다. 제가 원래 회사원이었다. 하루도 그런 경험을 해봤으면 좋겠다"고 설명했다.

이에 심형탁은 "저는 하루가 마이크를 잡았으면 좋겠다. 연예인으로 키우고 싶다"고 바람을 드러내 웃음을 안겼다.

또한 사야의 아버지가 직접 만든 '면'도 돌잡이 상에 올라 눈길을 끌었다. 사야의 가족은 120년간 4대째 면 가업을 이어오고 있는 것으로 알려져 의미를 더했다. 가족들의 다양한 바람이 담긴 가운데, 과연 하루가 어떤 물건을 선택했을지 관심이 쏠린다.

심형탁의 아들 하루의 돌잔치 현장은 오는 18일 밤 8시 30분 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'통해 공개된다.


한편 심형탁은 2023년 TV조선 '조선의 사랑꾼'에 출연해 가족과 절연하게 된 안타까운 사연을 고백한 바 있다. 그는 과거 어머니에게 통장 관리를 맡겼으나, 어머니가 자신의 명의로 토지를 경매받고 거액의 대출을 받는 등 무리한 투자를 진행했다고 밝혔다. 이 과정에서 한강뷰 아파트까지 처분되며 극심한 경제적 어려움을 겪었고, 그 여파로 약 2년간 활동을 중단하기도 했다고 털어놨다.

또한 심형탁은 어머니의 무리한 투자와 빚 보증으로 인해 5억 사기 혐의 소송에 휘말렸지만, 지난 2023년 무죄와 무혐의 판결을 받기도 했다.

특히 심형탁은 자신의 결혼식 당시 가족들이 참석하지 않았다고 밝혀 안타까움을 더했다. 그는 "결혼식이면 친척들이 오지 않나. 저는 혼자였다. 핏줄이 아무도 안 왔다"고 고백해 많은 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

2.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

3.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

4.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

5.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

연예 많이본뉴스
1.

최양락♥팽현숙 "우리 카페, '불륜 성지'로 통했다"...은밀하게 '화초'까지 배치한 이유

2.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

3.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

4.

유명 여배우, 남편 조건 공개했다 "전문직에 연봉 5천만원, 키는 175cm 이상"(옥문아)

5.

'49kg' 홍현희, 위고비 이어 보정 의혹.."안했는데 어쩌죠♥"

스포츠 많이본뉴스
1.

'영동대교에 페라리 방치?' 황희찬, 때아닌 '의전 갑질' 논란…선수측 "명백한 허위사실, 법적 대응한다"

2.

팀코리아의 뜨거운 겨울, 대한체육회 공식파트너도 함께 뛴다

3.

벨라스케즈와 정반대. '우승 복덩이'의 겨우 26개 불펜 피칭? 변화구 테스트 중 "이상적인 수준"

4.

15년 만에 '충격' 이별, 20억 FA '난자리' 희망 보인다…'황-조' 듀오에 '권'까지, 첫 출발 좋다

5.

떡국 먹고 선수들과 추억도 쌓고, KB손해보험 설 명절 팬과 함께 행'복'한 홈경기 이벤트

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.