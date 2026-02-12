[오피셜]"광양루니 is Back" 이종호, 전남 박동혁호 코치로 전격 합류

[스포츠조선 윤진만 기자]전남 드래곤즈가 12일 '광양루니' 이종호와 코치 계약을 체결했다.

이종호 신임 코치는 광양제철중(U-15), 광양제철고(U-18) 등 전남 유소년 시스템을 거쳐 1군 무대에 데뷔한 대표적인 프랜차이즈 스타로, 왕성한 활동량과 투지 넘치는 플레이를 바탕으로 팀 공격을 이끌었으며, 결정적인 순간마다 터뜨린 득점과 헌신적인 경기력으로 팬들로부터 '광양루니'라는 애칭을 얻었다. 또한 주장으로 선임된 2021년 FA컵 우승 트로피를 들어 올리며 구단 역사에 의미 있는 순간을 함께 했다.

2023시즌 종료 후 프로 선수 생활을 마무리한 이 코치는 지도자 과정을 준비해왔으며, 이번 계약을 통해 친정팀에서 지도자로서 새로운 출발에 나서게 됐다. 전남은 이 코치의 풍부한 실전 경험과 구단에 대한 높은 이해도가 선수단 운영은 물론 팀 전술 완성도 향상에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.


[오피셜]"광양루니 is Back" 이종호, 전남 박동혁호 코치로 전격 …
구단 관계자는 "이 코치는 전남의 정신과 문화를 누구보다 잘 이해하고 있는 인물"이라며 "선수 시절 보여준 투지와 책임감이 팀에 긍정적인 에너지를 불어넣을 것으로 판단해 코치로 영입하게 됐다. 젊은 선수들의 성장과 팀 경쟁력 강화에 큰 역할을 해주길 기대한다"고 밝혔다.

이 코치는 "선수로서 많은 사랑을 받았던 전남에 지도자로 다시 돌아오게 되어 매우 영광스럽고 뜻깊다"며 "박동혁 감독과 코칭스태프의 방향성과 메시지를 선수들에게 정확히 전달하고, 경기장에서 실행력으로 이어질 수 있도록 돕고 싶다. 구단의 문화를 잘 아는 구성원으로서 팀이 더욱 단단해질 수 있도록 맡은 역할에 책임을 다하겠다"라고 합류 소감을 밝혔다.

한편, 2026시즌 K리그1 승격을 위해 마지막 담금질을 하고 있는 전남은 3월 1일 경남FC 원정경기로 열리는 개막전에 맞춰 훈련을 진행하고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

