박보검 묵념→사자보이즈 취소…홍콩 대참사 속 웃음 사라진 '마마' 어땠나…

[스포츠조선 정빛 기자] 홍콩 타이포 아파트 초대형 화재로 현지 사회가 깊은 충격과 애도 속에 잠긴 가운데, '2025 마마 어워즈(MAMA AWARDS)'가 결국 예정대로 막을 올렸다.
둘째 날인 29일 호스트 김혜수 또한 "'2025 마마 어워즈'는 '서포트 홍콩' 메시지를 담아 홍콩의 회복을 응원하고 싶다"며 무대의 기조를 다시 한 번 강조했다.
뿐만 아니라, 참사의 여파는 현장 무대 곳곳에서 더욱 명확히 드러났다. 이미 준비된 불, 폭발 특수효과는 대부분 삭제됐고, 수상한 K팝 아티스트들도 트로피의 영광과 기쁨도 잠시, 소감에서 피해자들을 향한 추모와 위로의 메시지를 잇따라 전했다.
가수들과 배우들의 스타일링도 화려함 대신 절제된 톤으로 조정됐다. 화려한 시상식 의상 대신 검정, 회색 등 무채색 계열의 절제된 스타일링으로 무대에 오른 것이다. 여기에 검은 리본도 달고 등장, 각자의 방식으로 애도를 전했다.
걸그룹 미야오는 원래 '불타오르다(Burning Up)'를 콘셉트로 한 퍼포먼스를 준비했으나, '버닝 업' 가사를 '턴 잇 업(Turn It Up)'으로 바꿔 부르는 방식으로 즉각적 수정을 단행하기도 했다.
'마마 어워즈'는 올해처럼 사회적 재난과 함께한 적이 없었다. 그럼에도 제작진과 아티스트들은 "음악이 가진 위로의 힘"이라는 명분으로 공연을 이어갔고, 현장은 어느 때보다 차분한 분위기 속에서 마무리된 분위기다.
원래 콘셉트였던 'UH-HEUNG(어-흥)'을 유지하되, 연출은 최대한 절제된 채 진행된 '2025 마마 어워즈'. 세계 각국에서 몰린 팬들과 아티스트들은 경건한 분위기 속에서도 올해의 음악을 함께 기념하며 '뮤직 메이크스 원'의 메시지를 전했다는 평가가 나온다.
VISA 올해의 가수 = 지드래곤
VISA 올해의 노래 = 로제·브루노 마스 'APT.'
VISA 올해의 앨범 = 스트레이 키즈 'KARMA'
VISA 올해의 팬스 초이스 = 엔하이픈
남자 그룹상 = 세븐틴
여자 그룹상 = 스파
남자 가수상 = 지드래곤
여자 가수상 = 로제
신인상 = 코르티즈, 하츠투하츠
팬스 초이스 메일 톱10= 엔하이픈, 라이즈, 스트레이 키즈, 제로베이스원, 백현, 세븐틴, BTS 진, BBTS 제이홉, 지드래곤, NCT 드림
팬스 초이스 피메일 톱10= 베이비몬스터, 하츠투하츠, 에스파, 아이들, 레드벨벳 아이린, 아이유, 아일릿, 있지, 르세라핌, 트와이스
베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 = 지드래곤 'TOO BAD (feat. Anderson .Paak)'
베스트 댄스 퍼포먼스 여자 솔로 = 제니 'like JENNIE'
베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 = 세븐틴 'THUNDER'
베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹 = 에스파 'Whiplash'
베스트 보컬 퍼포먼스 솔로 = 로제 'toxic till the end'
베스트 보컬 퍼포먼스 그룹 = 다비치 '그걸 사랑이라고 말하지마'
베스트 랩 & 힙합 퍼포먼스 = 빅나티 'MUSIC (Feat. 이찬혁)'
베스트 밴드 퍼포먼스 = 데이식스 'Maybe Tomorrow'
베스트 컬래버레이션 = 로제·브루노 마스 'APT.'
베스트 OST = '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'
베스트 뮤직비디오 = 제니 'ZEN'
베스트 코레오그래피 = 에스파 'Whiplash'
페이보릿 글로벌 퍼포머 = 아이브
페이보릿 남자 그룹 = 보이넥스트도어
페이보릿 여자 그룹 = 아이브
글로벌 트렌드 송 = 아이브 'REBEL HEART'
인스파이어링 어취브먼트 = 슈퍼주니어
TELASA 페이보릿 글로벌 아티스트 = 엔하이픈
페이보릿 라이징 아티스트 = 이즈나
페이보릿 아시안 아티스트 = JO1
브레이크스루 아티스트 = 올데이 프로젝트
뮤직 비저너리 오브 더 이어 = '케이팝 데몬 헌터스'
월드와이드 K코너스 초이스 = 제로베이스원
VISA 슈퍼 스테이지 아티스트 = 투모로우바이투게더
올리브영 K뷰티 아티스트 = 하츠투하츠
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com