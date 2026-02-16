日 열렬히 환호 "한국은 아이돌이 컬링", "너무 귀여워"...'운명의 한일전' 패배도 뒷전, 일본도 오로지 관심은 韓 컬링 선수뿐

[스포츠조선 이현석 기자]일본이 더 난리다. 한국 컬링 여자 대표팀 선수에게 뜨거운 반응을 보냈다.
일본의 스포니치 아넥스는 15일 '한국 컬링계 아이돌에 팬들이 뜨거운 시선을 보냈다'고 보도했다.
한국 여자 컬링 대표팀은 15일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 일본과의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 5차전에서 7대5로 승리했다.
스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지, 이른바 '5G'의 한국은 2018년 평창 은메달 이후 8년 만에 포디움 입성을 노린다. 한 발 더 나아가 한국 컬링 사상 첫 금메달도 기대하고 있다. 일본과의 경기 전까지 2승2패였다. 첫 경기에서 미국에 4대8로 충격 역전패했지만 이탈리아와 영국을 각각 7대2, 9대3으로 물리쳤다. 하지만 우세가 점쳐졌던 4차전에선 덴마크에 3대6으로 덜미를 잡혔다.
한-일전은 준결승 진출의 분수령이었다. 일본은 이날 경기 전까지 1승3패로 부진했다. 세계랭킹 3위인 한국은 이번 대회 우승 후보다. 선수들도 "금메달을 따는 명장면을 남기고 싶다"며 결의를 다졌다. '하위랭커' 일본(5위)은 반드시 잡아야 하는 상대였고, 이변은 없었다. 한국은 9엔드에서 6-5까지 추격을 허용했으나, 10엔드에서 1점을 추가해 7대5로 승리했다.
다만 운명의 한-일전임에도 불구하고 일본의 관심은 한국 컬링 대표팀 선수에게 쏠렸다. 스포니치아넥스는 '한국의 서드 김민지가 '귀엽다'고 주목을 받았다'며 '김민지는 확실한 실력과 가련한 외모를 자랑하며 한국 컬링계의 아이돌로 모국에서도 인기가 높다. 한일전을 지켜보고 있는 컬링팬들도 김민지가 귀엽다며 뜨거운 시선을 보냈다'고 했다.
한편 일본은 김민지 외에도 한국의 동계올림픽 스타들에게 뜨거운 관심을 보내고 있다. 한국 최초로 설상 금메달을 수확한 최가온에 대해서는 '최가온이 대역전의 금메달로 눈물을 흘렸다'고 조명하기도 했다.