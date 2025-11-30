주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

기사입력 2025-11-30 10:11


주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

[스포츠조선 박아람 기자] 작곡가 주영훈이 아버지와의 갈등을 회상했다.

지난 29일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '그 아버지에 그 아들'을 주제로 한 다음 주 예고 영상이 공개됐다.

영상에서 요리전문가 김미령은 "아들이 다정다감한 성격이다. 어느 날 우연히 아들 여자친구와 같이 밥을 먹게 됐다. 나는 우리 아들 주려고 새우 껍질을 까고 있는데 아들이 새우를 먼저 까 여자친구 접시에 올려놓더라"며 섭섭함을 드러냈다.

이를 들은 요리연구가 이혜정은 "그 집 아들은 턱은 안 쳤죠? 우리 아들은 아내에게 케이크를 먹여주겠다고 내 턱을 그냥 확 쳤다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 주영훈은 "아버지는 예전부터 세상의 모든 음악을 사탄, 마귀의 음악이라고 생각하셨다. 그래서 저에게 '이 마귀 새끼'라고 하신 적도 있다"고 털어놨다. 그는 "그래서 제가 '아버지가 마귀 아니에요?'라고 말하기도 했다"고 덧붙였다.

주영훈은 이후 돌아가신 목사 아버지와의 추억을 떠올리며 눈물을 보였다.

그는 "이제 이 지구상에 주영훈만을 위해 기도하던 사람이 사라졌구나"라며, 그때는 미처 알지 못했던 아버지의 따뜻한 마음을 생각하며 눈물을 쏟았다.

한편, 주영훈의 아버지이자 방송인 이윤미의 시아버지인 주성봉 씨는 지난 3월 9일 향년 88세로 별세했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

5.

은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

연예 많이본뉴스
1.

故 트위스트 김 "눈만 깜박였던 4년 투병, 아무도 찾아주지 않았다"...비통한 15주기

2.

쯔양, 김장 20포기·수육 6kg·굴 2kg…초대형 먹방에 4만kcal 돌파

3.

'박서진 동생' 박효정, 85kg에서 17kg 감량했는데...안타까운 근황 "요요로 76kg"

4.

'AOA 출신' 유나, 27일 결혼 1년 9개월만 엄마 됐다 "세상에 태어난 걸 환영해"

5.

은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 수비수 탄생 예고, 유럽 5대 리그가 부른다...홍명보호 풀백 '러브콜' 폭주→"분데스-세리에A 구단 지켜보고 갔어"

2.

모든 일정 취소 → 아내&딸 두고 나홀로 30일 출국…메이저리그 계약 임박했나? "형제 같은 존재" 특별한 감사인사까지 [SC포커스]

3.

"미친 거 아냐" 윤도영 일본어 오피셜 발표 '친일구단' 재인증, 일본 전범군 홍보→"중국 죄송합니다" 공개사과

4.

"수준 이하"라던 손흥민 범접할 수 없는 위상..."SON 우승의 가치, 역대 5위!" 메시-호날두와 어깨 나란히, 생애 첫 우승 유니폼 가격 폭발

5.

강백호 영입→페라자까지 왔다! 한화 색깔 진짜 뚜렷해졌다…"2026년은 공격이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.