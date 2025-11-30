은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 "정관수술 풀렸나"

기사입력 2025-11-30 06:00


은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 …

[스포츠조선 김수현기자] 정관수술을 고백한 가수 은지원이 "2세가 보인다"는 무당의 이야기에 깜짝 놀랐다.

29일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 은지원이 지상렬에게 '결혼 현실 조언'을 건넸다.

이날 박서진은 은지원을 향해 "형수님이 요리를 잘 하신다더라. '엄마 손 맛'이라던데"라 물었다.

엄마와 똑같은 손맛을 낸 다는 은지원의 아내. 그는 "요리하는 걸 좋아한다. 나박김치랑 잔치국수를 잘한다"라 자랑했다.

이어 "잔치국수를 제가 좋아하는데 엄마랑 똑같은 맛이 나는 거다. 그래서 '자기가 했어?' 물었는데 했다는 거다"라며 아내의 요리솜씨에 뿌듯해 했다.

또 은지원은 결혼에 대해 조언을 해달라는 지상렬에 "제 조언은 충격적일 수도 있는데 괜찮냐"라 묻더니 "결혼은 두 번이 나은 거 같다. 처음 결혼에는 뭣도 모르고 했다"라 밝혔다.

이에 이요원은 "근데 선배님은 두 번 결혼하실 생각을 하면 안된다"라 했고 은지원은 "두 번째는 장례식이다. 두 번을 할 수가 없다"라 했다.

지상렬은 "그냥 두부 좀 먹어라"라며 장례식을 연상하는 모션을 해 웃음을 자아냈다.


은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 …

결혼하고 달라졌다는 은지원은 "저는 결혼하고 편해졌다. 삶이. 와이프가 다 해주니까. 매일 호텔에서 사는 거 같다"라며 아내의 살림능력도 자랑했다.

지상렬은 "아니 살림을 같이 도와줘야지 뭐하냐"라 했지만 은지원은 "내가 하려고 하면 본인이 또 해야 한다고 (못하게 한다)"라 했다. 아는 건 양말 위치 뿐이라고.

은지원은 "아내는 사회복지사 같다"라 했고, 그 영상을 보면서 스튜디오에서 "주접을 떨고 있다"라며 자신의 모습에 혀를 찼다.


은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 …
요즘 캠핑에 빠졌다는 은지원은 "아내와 함께 간다. 캠핑카를 기다리고 있다. 아직 차가 안나왔다. 나중에 '살림남' 식구들하고도 가자"라 했다.

'크리스마스 계획'에 은지원은 "저는 불교라 크리스마스는 안따진다. 저는 부처님 오신 날 거하게 놀 거다. 메리 나무아미타불이다"라고 해 웃음을 자아냈다.

지상렬과 만난 무당은 이요원에 대해서는 '똑똑한 사람', 은지원에게는 "자기만의 슬픔이 있다. 그만의 고독을 품고 산다"고 했다. 은지원은 "나는 슬픔을 많이 느끼고 겪었다"라 인정했다.


은지원, 재혼 한 달만에 또 기쁜 소식..."2세 출산 보인다" 점사에 …
무당은 "20대 때랑은 다른 사람이 됐다. 내면의 변화가 있었다. 완전히 탈바꿈 했다"라며 '결혼 생활'에 대해서는 "이분 아이가 보인다"며 2~3년 안에 아이 출산을 예상했다. 이에 은지원은 "풀렸나"라며 웃음을 터트렸다.

앞서 은지원은 돌연 "저는 끝났어요. 묶었어요"라고 정관 수술 폭탄 발언을 던지며 모두를 놀라게 한 바 있다.

한편 은지원은 지난달 9세 연하의 스타일리스트와 재혼했다. 두 사람은 오랜 시간 알고 지내오다 연인으로 발전했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 신봉선, 천만원대 시계 '감정가 폭등' 했다..."뭣 모르고 샀는데 대박"

2.

이필모♥서수연, 자식 농사 대성공...6세子, 종이접기 유아 1급 마스터

3.

'암투병' 이솔이, 안타까운 소식 전했다..5일째 병상 "진짜 빨리 나을게요"

4.

이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

5.

심형탁, 예쁜 子 하루 못 볼 뻔..."♥사야 날 못 믿더라" ('형탁 사야의 하루')

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 신봉선, 천만원대 시계 '감정가 폭등' 했다..."뭣 모르고 샀는데 대박"

2.

이필모♥서수연, 자식 농사 대성공...6세子, 종이접기 유아 1급 마스터

3.

'암투병' 이솔이, 안타까운 소식 전했다..5일째 병상 "진짜 빨리 나을게요"

4.

이지혜 8세 딸 태리, 기쁜 소식 전했다..."내 아기 너무 자랑스러워"

5.

심형탁, 예쁜 子 하루 못 볼 뻔..."♥사야 날 못 믿더라" ('형탁 사야의 하루')

스포츠 많이본뉴스
1.

이딴 EPL 구단이 있나, 한국인 영입 오피셜 '일본어 발표'...미토마 앞세워 '전범 일본군' 홍보 논란→중국 민심 폭발 '한국 관련 사과 없어'

2.

[포토] 승리한 흥국생명 '현대건설에 3-0 완승'

3.

[포토] 레베카 '우리가 이겼다'

4.

[포토] 김연견 '개인 통산 수비 10,000개 달성'

5.

[포토] 이다현 '요시하라 감독님 우리가 이겼어요'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.