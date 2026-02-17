조정석♥거미, 자식농사 성공했다.."둘째 딸, 신생아인데 벌써 예뻐"(틈만나면)
[스포츠조선 김소희 기자]최근 둘째를 득녀한 배우 조정석의 깜짝 근황이 전해진다.
17일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,' 2MC 유재석, 유연석과 함께 정상훈, 지예은이 출연해 일산 일대에 힐링 에너지와 틈새 행운을 전한다. 가족 같은 케미스트리로 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.
이날 정상훈은 등장부터 남다른 존재감으로 웃음을 자아낸다. 그는 "오늘 조정석이 선물해 준 패딩을 입고 왔다. 연석이 매니저와 같은 옷"이라며 능청스럽게 두 사람과의 연결고리를 강조한다. 유재석, 유연석, 정상훈 모두 조정석과 각별한 친분을 자랑하는 만큼, 자연스럽게 그의 근황이 화두에 오른다.
유재석이 "얼마 전 정석이 둘째 낳지 않냐"고 반가워하자, 정상훈은 "정석이가 너무 좋아하더라. 둘째 사진을 봤는데 신생아가 예쁘기 쉽지 않은데 벌써 예쁘다"며 "되게 부럽다. 걔는 딸만 둘이고, 나는 아들만 셋"이라고 전해 웃음을 더한다.
이어 조정석과의 깜짝 전화 연결까지 성사돼 관심을 모은다. 조정석은 전화를 받자마자 "둘째 태어나고 제일 먼저 축하 연락을 준 사람이 바로 재석이 형"이라며 "'역시 재석이 형이다' 싶었다"고 고마움을 전해 훈훈함을 자아낸다.
하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 조정석은 유연석에게 전화가 넘어가자 "연석아, 너도 얼른 결혼해야지"라며 설 덕담(?)을 건넨다. 이에 유재석과 정상훈까지 "형들 말 들어야지"라며 거들고 나서자, 유연석은 "우리 큰아버지도 안 하는 말을 하네"라며 울컥했다는 후문.
한편 '틈만 나면,'은 17일 설 명절을 맞아 오후 8시 20분 특별 편성된다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.