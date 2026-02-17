김준현, '팬 무시' 논란..엇갈린 목격담 "기분 더러워" vs "그런 사람 아냐"

최종수정 2026-02-17 16:09

김준현, '팬 무시' 논란..엇갈린 목격담 "기분 더러워" vs "그런 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 김준현이 '팬 무시' 논란에 휩싸이며 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 김준현의 방송국 출근길 모습이 담긴 짧은 영상이 확산됐다. 해당 영상은 지난 10일 촬영된 것으로, 당시 김준현은 KBS 2TV 음악 프로그램 '더 시즌즈 - 10cm의 쓰담쓰담' 녹화를 위해 방송국을 찾았다.

비가 내리는 가운데 김준현은 매니저가 우산을 씌워주자 휴대전화를 확인하며 건물 입구로 향했다. 현장에 있던 팬들은 "김준현 파이팅", "안녕하세요" 등 인사를 건넸다. 그러나 김준현은 무표정으로 고개만 살짝 숙인 채 지나쳤다.

이후 김준현은 건물 안에서 방송 관계자를 만나자 환한 미소를 지으며 허리를 숙여 인사하고 악수를 나눴다. '극과 극' 모습에 온라인상에서는 태도 논란이 불거졌고, 일부 네티즌들은 "팬들에게는 무심하고 관계자에게만 깍듯한 것 아니냐", "평소 이미지와 달라 보인다" 등 실망감을 드러냈다.


김준현, '팬 무시' 논란..엇갈린 목격담 "기분 더러워" vs "그런 …
논란은 과거 목격담으로까지 번졌고, 엇갈린 반응이 이어지고 있다. 한 네티즌은 "결국 이런 뉴스가 올라온다"며 인천공항에서 김준현에게 사진 촬영을 요청했다가 냉담한 반응을 경험했다는 개인적 일화를 공유하며 이번 논란에 공감했다. 팬임을 밝히고 사진을 요청했지만 바쁜 듯한 태도로 거절당했다는 네티즌은 "기분이 더러웠다"고 토로했다.

반면 김준현의 평소 태도를 긍정적으로 평가하는 경험담도 잇따랐다. 한 네티즌은 "식당에서 식사 중이었는데도 아이와 사진을 부탁하자 웃으며 자세까지 잡아주고 아이 이름을 적어 사인해 줬다"며 "따뜻한 분이라는 인상을 받았다"고 전했다. 또 다른 네티즌은 늦은 시간 귀가 중이던 상황에서도 사진 촬영 요청에 응하며 예의 바르게 대응했다는 지인의 일화를 소개했다. 사회인 검도 대회에서 김준현을 만났다는 네티즌 역시 "인사를 먼저 건네고 사진 요청에도 친절히 응했다"며 옹호 의견을 보탰다.

한편 김준현은 현재 KBS 2TV '불후의 명곡', 코미디TV '맛있는 녀석들', MBC every1 '어서와 한국은 처음이지?' 등에 출연 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조정석♥거미, 자식농사 성공했다.."둘째 딸, 신생아인데 벌써 예뻐"(틈만나면)

2.

'이정후 父' 이종범, 외손자 메이저리그 보내나.."조만간 구단서 스카우트 들어올 듯"(슈돌)

3.

'싱글맘' 한그루, 쌍둥이 前시댁 보내고 여유 "명절 스트레스 없어져 행복"

4.

[SC이슈] 하프파이프 편성 논란·일장기 오송출에도…JTBC 올림픽 중계 시청률 17.6% 돌파

5.

차태현, 조인성과 동업 후 회사 대박 났는데...♥아내 식당 사업엔 선 긋기 "절대 안 돼"

연예 많이본뉴스
1.

조정석♥거미, 자식농사 성공했다.."둘째 딸, 신생아인데 벌써 예뻐"(틈만나면)

2.

'이정후 父' 이종범, 외손자 메이저리그 보내나.."조만간 구단서 스카우트 들어올 듯"(슈돌)

3.

'싱글맘' 한그루, 쌍둥이 前시댁 보내고 여유 "명절 스트레스 없어져 행복"

4.

[SC이슈] 하프파이프 편성 논란·일장기 오송출에도…JTBC 올림픽 중계 시청률 17.6% 돌파

5.

차태현, 조인성과 동업 후 회사 대박 났는데...♥아내 식당 사업엔 선 긋기 "절대 안 돼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 피겨 간판'→'언어 천재 인성 甲' 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'일본 나카이와 아침 식사 대화' 대대적 보도

2.

"김민재 사줘!" 손흥민 지도했던 명장, '깜짝' 레알 마드리드 복귀설 단칼 거절 "벤피카와 계약 남았다"

3.

[부음]명재용 프로축구 대전하나시티즌 수석코치 부친상

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.