'이정후 父' 이종범, 외손자 메이저리그 보내나.."조만간 구단서 스카우트 들어올 듯"(슈돌)

기사입력 2026-02-17 13:10


'이정후 父' 이종범, 외손자 메이저리그 보내나.."조만간 구단서 스카우…

[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 '바람의 아들' 이종범이 외손자 태현이의 장딴지 파워에 흐뭇한 미소를 짓는다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난해 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오는 18일(수) 방송되는 '슈돌' 609회는 '하루 하루, 벌써 일년' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, 설날을 맞아 한복을 곱게 차려입은 이종범의 외손자 고태현의 깜찍한 모습이 공개된다.

앙증맞은 설빔 차림으로 등장한 태현을 본 이종범은 "왜 이렇게 예쁘게 하고 왔어?"라며 꿀 뚝뚝 눈빛을 보내며 손자 바보의 면모를 드러낸다. 특히 태현이가 하체의 힘을 활용해 세배를 하자 할아버지의 광대가 들썩인다. 엄마의 세배 시범을 본 태현이는 하체 운동의 대명사인 스쿼트 자세로 앉더니 엉덩이부터 철푸덕 내려놓는다. 이어 엄마를 따라 다소곳이 두 손을 이마에 붙여 귀여움을 폭발시킨다.

스텝퍼에 오른 태현이는 할아버지의 박수에 맞춰 거침없이 장딴지를 움직여 다리 운동 40회를 거뜬히 해낸다. 이종범은 "조만간 구단에서 스카우트 제의가 오겠다"며 태현이의 독보적 하체 파워에 대만족하는가 하면, "할아버지가 바란 게 태현이가 이렇게 운동하는 거야"라고 태현이에게 진심을 읍소해 웃음을 빵 터지게 한다고.

할아버지 이종범의 광대를 치솟게 만든 태현이의 독보적 하체 파워는 '슈돌' 본 방송에서 확인할 수 있다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'7년째 병간호' 태진아, 결국 오열 "♥옥경이 치매 낫게 해주세요"(조선의사랑꾼)

2.

지예은 "유재석, 힘들 때 엄청 전화주셔..얼굴만 봐도 눈물난다"('틈만나면')

3.

전현무, 다이어트후 확 달라진 비주얼 "母도 살 찌워라 잔소리"(아빠하고)

4.

故최진실 딸 최준희, ♥11세 연상과 결혼 앞두고 결심했다.."이판사판 웨딩 다이어트"

5.

사야, 子 하루 돌잔치서 눈물.."♥심형탁, 한국 가족 없다고 말하지만 우린 가족 많아"

연예 많이본뉴스
1.

'7년째 병간호' 태진아, 결국 오열 "♥옥경이 치매 낫게 해주세요"(조선의사랑꾼)

2.

지예은 "유재석, 힘들 때 엄청 전화주셔..얼굴만 봐도 눈물난다"('틈만나면')

3.

전현무, 다이어트후 확 달라진 비주얼 "母도 살 찌워라 잔소리"(아빠하고)

4.

故최진실 딸 최준희, ♥11세 연상과 결혼 앞두고 결심했다.."이판사판 웨딩 다이어트"

5.

사야, 子 하루 돌잔치서 눈물.."♥심형탁, 한국 가족 없다고 말하지만 우린 가족 많아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"'미소천사 컬링 아이돌' 5G, 올림픽 메달 보인다" 日 이어, 中까지 10-9 재역전승! 韓, 2위 도약…신들린 샷, 8년 만의 포디움 입성 유력

2.

"손흥민 없는데, 토트넘 살릴 수 있나" 프랭크 후임 투도르, 토트넘 첫 훈련 지휘…강등만 피해도 임무 '끝'이지만

3.

"초대박!" 日 미쳤다…올림픽 새 역사 폭발, '역대급 뒤집기' 쇼트 최저점 5위→프리 최고점 1위 눈물의 '금메달' 획득

4.

미쳤다! 금메달 브라 노출 한번에 100만달러 횡재, '유튜버 복서 연인' 레이르담…온갖 논란, 실력은 '찐'. 멀티 메달 돈방석

5.

日 폭발적 반응! "한류 배우 같잖아!"…韓 여자 컬링 '5G' 세계랭킹 3위 압도적 실력→비주얼 관심 화제 만발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.