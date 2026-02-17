'싱글맘' 한그루, 쌍둥이 前시댁 보내고 여유 "명절 스트레스 없어져 행복"

기사입력 2026-02-17 12:43


'싱글맘' 한그루, 쌍둥이 前시댁 보내고 여유 "명절 스트레스 없어져 행…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한그루가 명절 스트레스에서 벗어난 솔직한 속내를 전했다.

17일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '설날 전야, 우리끼리 소소한 라이브 I 라이브 다시 보기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 한그루는 설날을 맞아 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한그루는 "아이들이 친가에 가서 잠시 자유가 됐다"며 여유로운 모습을 보였다. 이어 한 팬이 '시댁에 가야 한다. 이놈의 명절'이라며 명절 스트레스를 토로하자, 그는 "명절은 사실 음식하는 건 힘든데 명절 음식은 너무 맛있는 거 같다"고 공감했다.

한그루는 "나는 명절 스트레스가 없어져서 행복한 부분은 있다"며 머쓱한 웃음을 지었다. 그러면서 "우리 집도 할머니, 할아버지가 다 돌아가시고 나니까 이제 음식을 그만하자고 해서 그냥 우리가 진짜 먹고 싶은 거만 딱 골라서 하나씩만 만들거나 외식할 때도 있다. 그런 건 좀 좋은 거 같다"고 덧붙였다.

한그루는 자녀 교육에 대한 고민도 털어놨다. 그는 "잘생기고 예쁜 게 중요한 게 아니다. 인성이 바르게 커야 한다. 그래서 진짜 아주 훈장님처럼 키우고 있다"고 밝혔다. 이어 "나도 완벽한 사람이 아닌데 내가 이렇게 한다고 이게 맞는 건지도 모르겠고 항상 그런 고민이 있는 거 같다. 근데 열심히 해보려고 한다. 나는 다른 사람들한테 잘 베풀고 양보할 줄도 알고, 예의 바르고 문제 안 일으키는 사람으로 컸으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

훈육할 때 무섭냐는 질문에는 "진짜 장난 아니다. 며칠 전에도 난 아무 생각도 없는데 동네 아이들이 본인들끼리 '그루 이모 집에서 살고 싶나, 안 살고 싶나'로 회의하더라. 공부 안 시키니까 좋은데 혼나는 건 무섭다고 하길래 '나는 너네 키울 생각 없다'고 말했다. 엄청 무섭다"며 웃었다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 출산했으나, 2022년 이혼 후 홀로 자녀를 양육하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'7년째 병간호' 태진아, 결국 오열 "♥옥경이 치매 낫게 해주세요"(조선의사랑꾼)

2.

지예은 "유재석, 힘들 때 엄청 전화주셔..얼굴만 봐도 눈물난다"('틈만나면')

3.

전현무, 다이어트후 확 달라진 비주얼 "母도 살 찌워라 잔소리"(아빠하고)

4.

故최진실 딸 최준희, ♥11세 연상과 결혼 앞두고 결심했다.."이판사판 웨딩 다이어트"

5.

사야, 子 하루 돌잔치서 눈물.."♥심형탁, 한국 가족 없다고 말하지만 우린 가족 많아"

연예 많이본뉴스
1.

'7년째 병간호' 태진아, 결국 오열 "♥옥경이 치매 낫게 해주세요"(조선의사랑꾼)

2.

지예은 "유재석, 힘들 때 엄청 전화주셔..얼굴만 봐도 눈물난다"('틈만나면')

3.

전현무, 다이어트후 확 달라진 비주얼 "母도 살 찌워라 잔소리"(아빠하고)

4.

故최진실 딸 최준희, ♥11세 연상과 결혼 앞두고 결심했다.."이판사판 웨딩 다이어트"

5.

사야, 子 하루 돌잔치서 눈물.."♥심형탁, 한국 가족 없다고 말하지만 우린 가족 많아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"'미소천사 컬링 아이돌' 5G, 올림픽 메달 보인다" 日 이어, 中까지 10-9 재역전승! 韓, 2위 도약…신들린 샷, 8년 만의 포디움 입성 유력

2.

"손흥민 없는데, 토트넘 살릴 수 있나" 프랭크 후임 투도르, 토트넘 첫 훈련 지휘…강등만 피해도 임무 '끝'이지만

3.

"초대박!" 日 미쳤다…올림픽 새 역사 폭발, '역대급 뒤집기' 쇼트 최저점 5위→프리 최고점 1위 눈물의 '금메달' 획득

4.

미쳤다! 금메달 브라 노출 한번에 100만달러 횡재, '유튜버 복서 연인' 레이르담…온갖 논란, 실력은 '찐'. 멀티 메달 돈방석

5.

日 폭발적 반응! "한류 배우 같잖아!"…韓 여자 컬링 '5G' 세계랭킹 3위 압도적 실력→비주얼 관심 화제 만발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.