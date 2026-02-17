[SC이슈] 디즈니+ ‘운명전쟁49’ 순직 소방관 사주풀이 논란…유가족 주장 “설명과 달라” 반발

기사입력 2026-02-17 11:54


[SC이슈] 디즈니+ ‘운명전쟁49’ 순직 소방관 사주풀이 논란…유가족 …

[스포츠조선 조민정 기자] 디즈니+ 예능 '운명전쟁49'가 순직 소방관을 소재로 한 사주풀이 미션을 방송에 내보내며 논란에 휩싸였다. 유가족 측은 제작진의 사전 설명과 실제 방송 내용이 달랐다고 주장하고 있다.

지난 11일 공개된 '운명전쟁49' 1~4화는 무속인, 명리학자, 타로술사, 관상가 등 49명의 운명술사가 각종 미션을 수행하는 서바이벌 형식의 프로그램이다. 문제의 장면은 2화에서 등장했다.

제작진은 고(故) 김철홍 소방교의 사진과 생시, 사망 시점만을 제공한 뒤 출연진에게 사망 원인을 추리하도록 했다. 김 소방교는 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직,시 '소방관의 기도'를 알린 소방관으로 알려져 있다.

방송에서 일부 출연진은 사망 경위를 점치듯 언급했다. 한 무속인은 불과 관련된 사주라며 화재 사망을 추정했고 다른 출연자는 붕괴나 압사 가능성을 언급했다. 실제 김 소방교는 화재로 붕괴된 구조물에 깔려 숨진 것으로 조사됐다.

해당 장면이 SNS를 통해 확산되면서 파장이 커졌다. 고인의 조카라고 밝힌 작성자는 "가족 동의를 받고 사진과 생시를 사용한 것이 맞느냐"고 문제를 제기했다. 그는 "제작진이 영웅이나 열사를 다루는 다큐멘터리 취지라고 설명해 동의한 것으로 안다"고 주장했다.

또한 "무속 서바이벌 형식의 예능 프로그램이라는 설명은 듣지 못했다"며 "이런 프로그램인 줄 알았다면 동의하지 않았을 것이라고 한다"고 전했다. 동료 소방관들 사이에서도 불쾌하다는 반응이 나왔다는 주장도 덧붙였다.

논란이 확산되자 온라인에서는 "망자에 대한 예의가 아니다", "사망 원인을 점치는 설정이 적절하냐"는 비판이 이어지고 있다.

현재까지 제작사 측은 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있는 상황이어서 향후 논란 향방에 귀추가 주목된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

