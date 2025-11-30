모델 고소현, 치명적 매력 터졌다..사상 초유 5대1 데이트 '슈퍼 메기…

모델 고소현, 치명적 매력 터졌다..사상 초유 5대1 데이트 '슈퍼 메기녀' 등극('누내여')

[스포츠조선 조지영 기자] 모델 고소현이 다섯 연하남과 데이트에 나서며 '슈퍼 메기녀'로 등극했다.

오는 12월 1일 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서는 연하남들과 '다섯 번째 누나' 고소현의 5대1 데이트가 펼쳐진다. 한혜진은 "살면서 후배가 부러웠던 적이 별로 없는데, 오늘은 솔직히 부럽다"라며 소현을 질투 어린 눈빛으로 바라봤다. 이에 황우슬혜가 "다음 시즌에 직접 출연해"라며 장난스레 제안했고, 한혜진은 "이미 제작진에게 살짝 이야기해 놓았다. 40대 중·후반 이후로 만들어달라고"라며 시즌2 출연 확정(?) 소식을 전해 웃음을 자아냈다.

소현은 'IT 엔지니어' 상현에게 호감이 있었지만, 상현은 '포토그래퍼' 구본희에게 강한 끌림을 느끼고 있었다. 또한 '피부과 의사' 상원과 '럭비 선수' 지융은 새로 등장한 소현에게 호감을 드러내며, 다섯 연하남과 소현의 5대1 데이트가 러브라인에 어떤 변화를 가져올지 궁금증을 더한다.

한편, '연하우스'에 남겨진 누나들 사이에서도 변화가 예고됐다. '공무원' 무진과 쌍방 호감을 확인했던 구본희는 "오늘 데이트 무진 님이랑 하면 좋고, 아니면 상현 님?"이라며, 자신에게 직진 고백을 했던 상현에 대한 궁금증을 드러냈다. 박지원은 "저한테 관심이 없는 것 같은데 우선 지융 님과 이야기해 보고 싶다. 그런데 지융 님은 영경 님에게 관심 있는 것 같다"라며 고민을 털어놓았다. 이에 본희는 "있으면 어때? 뺏으면 되지! 쟁취하는 것도 사랑이니까?"라며 지원을 응원했다.

누나들이 원하는 연하남의 마음을 쟁취할 수 있을지 궁금증이 높아지는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야' 6회는 12월 1일 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

