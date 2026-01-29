노주현, PD 폭행했다 "뒷돈 받고 배우들 써, 술자리서 내 욕하더라"

기사입력 2026-01-29 16:22


노주현, PD 폭행했다 "뒷돈 받고 배우들 써, 술자리서 내 욕하더라"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 노주현이 PD를 폭행한 적이 있다고 솔직하게 고백했다.

28일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에서는 '선우용여 남사친 노주현의 800평짜리 초호화 대저택 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

선우용여는 TBC 시절부터 함께한 56년 지기 남사친 노주현을 만났다. 노주현은 TBC 활동 시절 "말썽을 많이 피웠다. 내가 아주 뻣뻣했다. 출연료 인상 배우 파업 주도자였다"고 고백했다.

노주현은 "이건희 (당시) 상무께서 나한테 말씀을 하시는 게 '우리 국민 소득이 300불, 400불 수준에서 많이 받아가는 건 인정하지?' 해서 인정하겠다 하니까 '조금만 기다려. 국민소득이 올라가면 자넨 얼굴보기 힘들게 될 거'라더라. 이거는 일리가 있는 말씀인데 해서 출연료를 조금 올리는 걸로 타협을 했다"고 떠올렸다.


노주현, PD 폭행했다 "뒷돈 받고 배우들 써, 술자리서 내 욕하더라"
그런가하면 노주현은 "PD도 패본 적 있다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다. 노주현은 "간단히 얘기해서 (배우들에게) 뒷돈 받고 계속 써주는 거다"라며 "술자리에서 내 욕을 좀 했다. '일로와. 네가 제작부장이면 다야?' 해서 팼는데 동료 PD들이 아무도 안 일어났다. 그때부터 날 죽이겠다는 거다. 그래서 그냥 36계 쳤다"며 웃었다.

이후 노주현은 "MBC로 가려 했는데 홍진기 전 중앙일보 회장께서 '자네는 나를 믿고 여기 있게. 가긴 어딜 가나' 해서 주저앉았다"고 후일담을 밝혔다.

"중간에 그만두신 적은 없냐"는 제작진의 질문에 노주현은 "아내하고 8년이나 미국에 갔다 왔다.혼자 유학을 못 보낸다 해서 따라 갔다. 뉴욕대 어학원에 다녔다"며 "그때 나하고 같은 반이 최불암 형 아들 동녘이었다. 동녘이랑 같이 햄버거를 먹었다. 불암이 형이 짜다고 소문났는데 그 짠 형이 나한테 저녁을 거하게 한번 샀다. 동녘이 잘 먹여줬다고. 옛날 얘기다"라고 밝혀 눈길을 모았다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 불똥 이어 겹악재..허안나, 급정거 피하다 교통사고 "차 박살 났다"

2.

"듣보잡 말조심해라" 김보민, 김남일♥ '야구 비하 논란'에 악플 불똥

3.

블랙핑크 로제, 비밀 연애 중이었네..."가발+할머니 분장한 채 데이트"

4.

SM 아이돌끼리 열애설?…라이즈 쇼타로, 에스파 지젤과 루머 반박[SC이슈]

5.

'이혼' 함소원♥진화, 동거하며 스킨십→재결합 기류 "서로 바뀌기 위해 노력" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

박나래 불똥 이어 겹악재..허안나, 급정거 피하다 교통사고 "차 박살 났다"

2.

"듣보잡 말조심해라" 김보민, 김남일♥ '야구 비하 논란'에 악플 불똥

3.

블랙핑크 로제, 비밀 연애 중이었네..."가발+할머니 분장한 채 데이트"

4.

SM 아이돌끼리 열애설?…라이즈 쇼타로, 에스파 지젤과 루머 반박[SC이슈]

5.

'이혼' 함소원♥진화, 동거하며 스킨십→재결합 기류 "서로 바뀌기 위해 노력" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '최고 153㎞ 유망주' 왜 양수호인가, 한화 김범수 보상선수 지명…"2년 전 드래프트부터 관심"

2.

'와 KIA 아깝다' 왜 美 유학시킨 유망주 제외했나…20억 보상선수, 한화 일단 2군 캠프로 부른다

3.

[속보]중국 축구계 '발칵'! 승부조작-부정부패 관련 2차 징계 발표, '73명 영구제명+상하이 선화 승점 10점 삭감'

4.

"이게 팀이야?" '충격' 레알 마드리드 '1억 1500만 파운드 스타' 결국 경고받았다…'리더십 발휘해!'

5.

오타니도 미끄러지면 끝! '호시탐탐' 내셔널리그 MVP 노리는 3인…3연속 수상 저지 당할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.