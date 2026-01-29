노주현, PD 폭행했다 "뒷돈 받고 배우들 써, 술자리서 내 욕하더라"

28일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에서는 '선우용여 남사친 노주현의 800평짜리 초호화 대저택 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
선우용여는 TBC 시절부터 함께한 56년 지기 남사친 노주현을 만났다. 노주현은 TBC 활동 시절 "말썽을 많이 피웠다. 내가 아주 뻣뻣했다. 출연료 인상 배우 파업 주도자였다"고 고백했다.
노주현은 "이건희 (당시) 상무께서 나한테 말씀을 하시는 게 '우리 국민 소득이 300불, 400불 수준에서 많이 받아가는 건 인정하지?' 해서 인정하겠다 하니까 '조금만 기다려. 국민소득이 올라가면 자넨 얼굴보기 힘들게 될 거'라더라. 이거는 일리가 있는 말씀인데 해서 출연료를 조금 올리는 걸로 타협을 했다"고 떠올렸다.
그런가하면 노주현은 "PD도 패본 적 있다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다. 노주현은 "간단히 얘기해서 (배우들에게) 뒷돈 받고 계속 써주는 거다"라며 "술자리에서 내 욕을 좀 했다. '일로와. 네가 제작부장이면 다야?' 해서 팼는데 동료 PD들이 아무도 안 일어났다. 그때부터 날 죽이겠다는 거다. 그래서 그냥 36계 쳤다"며 웃었다.
이후 노주현은 "MBC로 가려 했는데 홍진기 전 중앙일보 회장께서 '자네는 나를 믿고 여기 있게. 가긴 어딜 가나' 해서 주저앉았다"고 후일담을 밝혔다.
"중간에 그만두신 적은 없냐"는 제작진의 질문에 노주현은 "아내하고 8년이나 미국에 갔다 왔다.혼자 유학을 못 보낸다 해서 따라 갔다. 뉴욕대 어학원에 다녔다"며 "그때 나하고 같은 반이 최불암 형 아들 동녘이었다. 동녘이랑 같이 햄버거를 먹었다. 불암이 형이 짜다고 소문났는데 그 짠 형이 나한테 저녁을 거하게 한번 샀다. 동녘이 잘 먹여줬다고. 옛날 얘기다"라고 밝혀 눈길을 모았다.