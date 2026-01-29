SM 아이돌끼리 열애설?…라이즈 쇼타로, 에스파 지젤과 루머 반박[SC이슈]
|
|
|라이즈 쇼타로(왼쪽), 에스파 지젤. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 라이즈(RIIZE) 멤버 쇼타로가 에스파(aespa) 멤버 지젤과의 열애 루머를 직접 부인했다.
쇼타로는 29일 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하던 중, 지젤과의 교제 여부를 묻는 댓글이 이어지자 "아까부터 자꾸 댓글로 이상한 이야기가 올라온다"며 "지젤이랑 사귀었냐는 말이 나오는데, 저희 전혀 그런 관계가 아니다"라고 선을 그었다.
이어 "같은 회사 선배이자 친한 친구일 뿐"이라며 "진짜 전혀 그런 관계가 아니다. 오해하지 말라"고 강조했다.
또 "굳이 이런 거에 반응하고 싶지 않았는데"라며 씁쓸한 웃음을 보이기도 했다.
쇼타로와 지젤은 SM엔터테인먼트 소속 선후배로, 일본 국적의 2000년생 동갑내기다. 쇼타로는 2020년 NCT로 데뷔한 뒤 2023년 라이즈로 재데뷔했고, 지젤은 2020년 에스파 멤버로 데뷔했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.