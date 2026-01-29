장윤정, 결혼 생활 눈물 고백 "딸이 이혼 잘했다고..가정 지키고 싶었다"

기사입력 2026-01-29 16:09


[스포츠조선 조윤선 기자] 장윤정이 힘겨웠던 결혼 생활을 털어놓으며 끝내 눈물을 보였다.

28일 KBS 2TV '황신혜의 같이삽시다'는 '싱글맘즈' 장윤정, 정가은, 황신혜의 일대일 상담 현장 영상을 공개했다.

이날 장윤정은 첫째 딸을 떠올리며 가장 먼저 드는 감정을 묻자 '고마운'이 적힌 카드를 선택했다. 그는 "가정이 힘든 걸 큰 아이는 아무래도 보고 느꼈을 텐데 그걸 묵묵히 그냥 잘 견뎌내 줘서 고맙다. 어엿하게 사회인으로 커 준 것만 해도 너무 감사하다"고 말했다.

이어 둘째를 생각하며 '애틋한'이 적힌 카드를 고른 그는 "둘째도 표현을 잘 안 한다. 자기 속으로 삼키고 있으니까 그거에 대해서 애틋함이 크다"고 털어놨다.

장윤정은 "애들 아빠가 보면 서운할 수도 있는데 큰 애가 '엄마가 한 일 중에 가장 잘한 게 이혼이지 않을까'라고 했다. 자기들도 너무 힘들었는데 엄마가 결정해 줘서 자기들은 더 좋았다는 식으로 나한테 표현한 적이 있다"고 전했다.

그러면서 "내가 제일 힘들고, 아이들한테 너무 미안한 것 중에 하나가 부모가 갈등을 겪고 싸움하는 걸 아이들이 다 지켜봤다는 거다. 정말 안 보여주고 싶었다"며 미안함을 내비쳤다.


장윤정, 결혼 생활 눈물 고백 "딸이 이혼 잘했다고..가정 지키고 싶었다…
또한 장윤정은 아내로 살았던 자신의 모습을 떠올리며 '불행한', '서운한', '답답한', '후회되는'이라는 감정 카드를 선택했다.

아내로서 약 15년을 살았다는 장윤정의 말에 심리 상담가는 "전남편이 마음을 조금만 알아줬어도 장윤정은 이 가정을 끝까지 잘 지킬 사람이었던 거 같다. 얼마나 많이 참았겠냐. 표현해 본 적은 있냐"고 물었다.

이에 장윤정은 "많이 있었는데 알아주지 않았다"며 "난 다른 거 바라는 거 하나도 없고 단지 '수고했다. 고맙다' 그 말 한마디면 된다고 했다"며 눈물을 흘렸다. 이어 "정말 그거 하나면 됐다. 다 참을 수 있었다. 같이 어려운 걸 겪으면서도 그런 것만 해줬으면 난 끝까지 가정 지키고 싶었다"며 눈물을 쏟았다.

