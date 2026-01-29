블랙핑크 로제, 비밀 연애 중이었네..."가발+할머니 분장한 채 데이트"

[스포츠조선 정안지 기자] 블랙핑크 로제가 비밀 연애를 위해 할머니 분장을 했던 일화를 털어놨다.
로제는 28일 미국 인기 팟캐스트 'Call Her Daddy'에 출연해 다양한 주제로 이야기를 나눴다.
이 과정에서 로제의 비밀 연애와 관련된 이야기는 더욱 시선을 집중시켰다.
로제는 '공개 연애를 한 적은 없지 않나. 파트너의 사생활을 보호하려는 것이냐'는 질문에 "사랑하는 사람을 보호하려는 마음과 관련이 있다. 사랑하는 사람이 공격 받는 게 마음이 아프다"고 밝혔다.
이어 그는 "나는 괜찮다. 대중의 관심을 받는 사람이고 그게 직업 아니냐. 어쩔 수 없다"면서도 "미디어가 나를 보호해 준다고 완전히 믿을 수 있게 되면 공개 연애에 편안함을 느끼겠지만, 지금은 내가 안전하다고 느낄 수 있는지 모르겠다"고 털어놨다.
로제는 파파라치에 들키지 않기 위해 변장을 했던 일도 떠올렸다. 로제는 "절대 사람들 눈에 띄면 안 된다고 생각을 했다"면서 "온라인 쇼핑몰에서 가발을 사고, 노년 여성분들이 옷을 어떻게 입는지 연구한 뒤 데이트 갈 때 할머니 처럼 변장을 했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 이 생활을 약 6개월가량 했다고.
사진=해당 유튜브 영상 캡처
특히 로제는 '현재 열애 중이냐'는 질문에 "그런 질문만 받아도 긴장한다. 이 발언으로 어떤 기사들이 쏟아질까 생각이 먼저 떠오른다"면서 "'있다', '없다'라고 내 인생을 규정해버릴까봐 무섭다"고 털어놓기도 했다.
한편 로제는 지난해 10월 발표한 브루노 마스와의 듀엣 곡 'APT.'로 전 세계 음악 차트에서 기록을 경신하는 기염을 토했다. 또한 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 수상했으며, 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈(Grammy Awards)'에서도 본상격인 올해의 노래와 올해의 레코드상에 K팝 최초로 노미네이트되는 영예를 안았다.