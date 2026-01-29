'이혼' 함소원♥진화, 동거하며 스킨십→재결합 기류 "서로 바뀌기 위해 노력" ('동치미')

기사입력 2026-01-29 14:45


'이혼' 함소원♥진화, 동거하며 스킨십→재결합 기류 "서로 바뀌기 위해 …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 함소원이 전 남편 진화와 묘한 분위기를 만들었다.

29일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 '저건 이혼한 부부 모습 아니야' 달라진 진화?'라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

함소원은 자신의 집에서 설거지를 하는 진화를 보며 함박 웃음을 지었다. 함소원은 "오늘은 네가 설거지 하려고?"라고 물었고 진화는 "네가 밥을 했으니 설거지는 내가 하겠다"라며 손에 물을 묻혔다. 함소원은 "고마워~ 진짜 많이 바뀌었네"라며 화답했고 진화는 "서로 바뀌고 노력하는 거지"라고 답해 묘한 분위기를 만들었다.


'이혼' 함소원♥진화, 동거하며 스킨십→재결합 기류 "서로 바뀌기 위해 …
심지어 함소원은 "고마워"라며 진화의 어깨를 두드리면서 자연스레 스킨십도 해 놀라움을 안겼다. 진화는 기분이 좋았는지 콧노래를 부르며 설거지를 했다.

스튜디오에서도 "이혼한 부부의 모습이 아니다", "스킨십이 너무 자연스럽다" 등 반응이 쏟아졌다.

한편 함소원은 지난 2017년 18세 연하 중국인 진화와 결혼, 슬하에 딸 혜정 양을 뒀지만 2022년 이혼 사실을 알렸다. 하지만 최근 동거하는 근황을 전해 재결합 여부에 관심이 쏠렸다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

연예 많이본뉴스
1.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

2.

구준엽, 故서희원 동상 직접 만들었다...1주기인 2월 2일 제막식 진행

3.

신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]

4.

[인터뷰③] '왕사남' 유지태 "유해진, 코믹한 이미지만? 순수하면서도 섹시해"

5.

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"마약 안했다"더니…소변검사 양성+카트리지 발견, 동료 선수 분노 선언 "뺨 때려주겠다"

2.

'김하성 조기 복귀' 초대박! 빠르면 5월 중순, 한 달 앞당겨→머피도 함께 온다…부상 잦아 애틀랜타도 '특별 관리'

3.

김민재(한국 프리미어리거 21호)? HERE WE GO는 여름에 터진다...로마노 깜짝 폭로 "뮌헨 떠날 수도 있다"

4.

[공식발표] '최고 153㎞ 유망주' 왜 양수호인가, 한화 김범수 보상선수 지명…"2년 전 드래프트부터 관심"

5.

'1R 탈락 그만!' 韓 파격 결단, WBC 8강만 가도 4억 준다…4강 6억→준우승 8억→우승 12억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.