이은지, 러닝으로 걸그룹 몸매 됐다 "65kg에서 56kg까지 빠져" ('극한84')
[스포츠조선 이우주 기자] '극한84' 이은지가 러닝의 효과를 입증했다.
30일 첫 방송된 MBC 예능프로그램 '극한84'에서는 극한 러닝에 첫 도전하는 기안84의 모습이 담겼다.
기안84는 "대청호나 뉴욕에서는 혼자 뛰었는데 이번에는 판을 키워서 크루를 모집하려 한다"며 "개인적인 바람을 얘기해보자면 저보다 잘 뛰시는 분이 와야 피드백을 받을 수 있을 거 같고 한 분 정도는 저보다 월등히 잘 뛰시는 분, 한 분은 제가 끌어줄 수 있는 사람이면 좋겠다. 나름 훈수 두는 재미가 있다"고 러닝 크루원 모집에 나섰다.
하지만 기안84는 예상치 못한 극한 상황에 당황했다. 기안84는 "마라톤인 줄 알고 왔는데 전혀 색다른 고통이었다", "오늘 죽었다 생각하고 책임감으로 완주만 하자는 마음이었다", "지옥이다"라고 토로해 궁금증을 모았다.
기안84의 극한 체험을 함께 보기 위해 유세윤, 곽범, 이은지도 나섰다. 세 사람은 모두 러닝에 푹빠진 러너라고. 유세윤이 이은지를 의심하자 이은지는 "65kg였는데 러닝하고 56kg까지 빠졌다. 10kg 가까이 빠졌다"며 엄청난 러닝의 효과를 입증했다.
유세윤은 기안84에 대해서도 "(러닝한 후) 몸도 군살이 하나도 없고 지방이 다 타서 몸이 너무 예쁘더라"라고 칭찬했다. 이에 기안84는 "괜찮더라. 턱선이 살아나더라"라고 자화자찬했다.
