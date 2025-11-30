오마이걸, 5년 수익 없어 해체 위기 "이번 앨범 안 되면 흩어질 거라고…

30일 유튜브 채널 '요정재형'에서는 '지락실부터 밈PD, 대세가 되고 있는 이유가 여슌네'라는 제목의 영상이 게재, 오마이걸 미미가 게스트로 출연했다.
미미는 아이돌로 데뷔하게 된 계기에 대해 "댄스 동아리를 하다가 현수막에 오디션을 본다더라. 아카데미 같은 곳이었는데 창원에서 최초로 기획사를 만들려고 하시는 분이었다. 거기서도 연습생 개념이 있어서 연계 오디션을 보고 지금 회사에 붙은 것"이라 밝혔다.
데뷔 5년 만에 히트곡 '돌핀', '살짝 설레였다를 내며 인기를 모은 오마이걸. 걸그룹 최장 기간 음원 차트인을 달성했지만 해체 위기도 겪었다고.
미미는 "해체 위기까지 갔다. 너무 수익이 없으니까 이번 앨범이 안되면 아마 흩어질 거 같다더라"라고 고백했다. 정재형은 "걸그룹은 투자금액이 정말 어마어마하다. 스태프들, 헤어 메이크업, 의상까지. 너희는 또 핑키핑키하고 되게 여성스럽지 않냐"며 "미미라는 예명은 네가 지었냐"고 문득 궁금해했다.
이에 미미는 "아니다. 그게 되게 간단하다. 본명이 미현인데 '미'가 들어가니까 미미. 유빈이니까 비니였다"며 "많이 당황했다. 솔직히 거짓말인줄 알았다. 연습실에 앉아서 다같이 대화하듯이 얘기했는데 미미라니까 장난이겠지 했는데 진짜 미미가 됐다"고 토로했다.
그러면서 미미는 "데뷔하고 오마이걸이 중학생이라는 소문이 있었다. 멤버들이 동안인데 옷도 쁘띠쁘띠하고 뒤에 날개까지 달았다. 그러니까 얼마나 아기같이 보이겠냐"며 "저는 노력을 많이 했다. 정말 힘들었다. 연습생 때도 그런 이미지가 될 거라는 생각을 못했다. 그때는 걸크러시를 좋아했다. 2NE1 선배님 같은 꿈을 꿨는데 너무 당황했다. 힙합 할 준비가 됐는데 연습했던 걸 다 못 쓰게 된 거다. 춤선도 다 바꿔야 했다. 그래서 좀 막막했다"고 털어놨다.