함은정♥김병우 결혼식 공개됐다..하정우 축사 포착 "너무 웃겨"

기사입력 2025-11-30 16:47


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 함은정과 영화감독 김병우의 결혼식 현장이 공개됐다.

함은정과 영화감독 김병우는 30일 오후 서울의 한 호텔에서 웨딩마치를 울렸다. 두 사람은 영화계 모임에서 만나 친해졌고 연인으로 발전, 결혼까지 골인하게 됐다.

이날 하객으로 참석한 스타일리스트 김우리는 "우리 은정이 드디어 가네요~~뽀삐 뽀삐 왕 장갑 끼고 뒤 무대를 흔들었던 게 엊그제 같은데 ㅎㅎ친정 오라비 마냥 맘이 뭉클 뿌듯하네요요~ 은정아 오라비가 언제나 응원한다 행복하게 잘 살거라~"라는 축하 글과 함께 결혼식 모습이 담긴 영상을 공개했다.


함은정♥김병우 결혼식 공개됐다..하정우 축사 포착 "너무 웃겨"
영상 속 함은정은 아름다운 드레스 자태 극찬에 미소를 지으며 "감사합니다"라고 답했다. 이어 "신부가 이렇게 여유있다니"라는 반응에 함은정은 "이따가 떨릴 것 같다"라며 수줍게 웃었다. 또한 함은정이 결혼식에서 이선희의 '그 중에 그대를 만나' 노래를 부르는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

이날 결혼식에는 주례 대신 두 사람과 인연이 있는 동료들이 축사를 진행했다. 영화 더 테러 라이브로 김병우 감독과 인연을 맺은 하정우도 축사를 맡아 두 사람의 앞날을 응원했다.

하객으로 참석한 배우 황보라는 "그 와중에 너무 웃긴 아주버님의 축사"라며 하정우가 축사를 하고 있는 모습을 공개해 시선을 모았다.

jyn2011@sportschosun.com

