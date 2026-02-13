신지, '돌싱' ♥문원 논란 속 5월 결혼 강행...사주에선 "능력 있는 남자"

기사입력 2026-02-13 13:40


신지, '돌싱' ♥문원 논란 속 5월 결혼 강행...사주에선 "능력 있는…

[스포츠조선 김수현기자] 5월 결혼을 앞둔 코요태 멤버 신지가 사주풀이로 결혼운을 점쳤다.

12일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에서는 '30년 만에 학교 다시 찾아 갔습니다..'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 신지는 인천의 지하상가를 구경하는가 하면 신년을 맞아 사주와 타로를 보기로 했다.

올해 잘 풀린다는 신지의 사주. 역술가는 "56세부터 66세 사이에 뭔가 또 바뀔 일이 있거나 확장하고 늘리는 쪽으로 간다"라 했다.

신지는 "56세예요? 나이 먹어도 일해야 되나봐 나는. 일 복 터졌다"라 당황했고 역술가는 "이거 다 일이다. 앞으로 일이 더 많아진다"라 했다.

신지는 "제가 18살 때 데뷔해서 올해 28년째 가수를 하고 있다. 코요태 신지라고 들어보셨냐"라 물었다. 역술가는 "언니가 신지냐"라며 반가워 했다.

역술가는 "신랑이 하하냐"라며 별과 신지를 헷갈려 해 웃음을 자아냈다.

역술가는 "(음력으로) 4~6월에 결혼운이 들어왔다. 근데 이미 그때 결혼을 한다고 했으니까, 그사람하고 관계는 어떨지 모르지만 그 남자도 개인적으로 능력있는 사람이지 않을까 보인다"라 전했다.


신지, '돌싱' ♥문원 논란 속 5월 결혼 강행...사주에선 "능력 있는…

가게를 나온 신지는 "생각지도 못하게 사주와 타로까지 보고 기분 좋은 말씀 많이 해주셔서 기분 좋게 자리를 이동해보도록 하겠다"며 만족스러운 마음으로 발걸음을 뗐다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 하지만 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐다.

또한 유튜브 내에서의 태도도 논란이 됐다. 문원은 교제 전 딸 있는 돌싱남임을 밝히지 않은 점, 신지가 유명한 줄 몰랐다고 한 점, 전처에게 존칭을 쓰면서 7세 연상인 신지에게는 '이 친구'라고 부른 점 등으로 구설에 올랐다. 김종민과 빽가에게 나잇살을 언급하는 등 부적절한 언행으로 많은 지적을 받기도 했다.

이에 대해 신지는 "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.

최근 신지는 "결혼 발표를 정식으로 하려 합니다"라며 "문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 합니다"라고 기쁜 소식을 알렸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이 어린이는 자라서 금메달리스트가 됩니다..9살 최가온 ‘세상에 이런일이’ 출연 재조명

2.

'충주맨' 김선태, 충주시 떠난다...'억대 연봉'도 거절했는데 돌연 '사직서 제출'

3.

'이천수♥' 심하은, 70kg 충격 고백 "갑상선·림프절 이상, 몸 망가지고 있어"

4.

풍자, 27kg 빼더니 '확 달라진 얼굴'..연하男 여리여리 비주얼 '깜짝'

5.

박신혜, IMF 암초 만나 다시 위기..'예삐' 김도현 관계 회복할까?('미쓰홍')

연예 많이본뉴스
1.

이 어린이는 자라서 금메달리스트가 됩니다..9살 최가온 ‘세상에 이런일이’ 출연 재조명

2.

'충주맨' 김선태, 충주시 떠난다...'억대 연봉'도 거절했는데 돌연 '사직서 제출'

3.

'이천수♥' 심하은, 70kg 충격 고백 "갑상선·림프절 이상, 몸 망가지고 있어"

4.

풍자, 27kg 빼더니 '확 달라진 얼굴'..연하男 여리여리 비주얼 '깜짝'

5.

박신혜, IMF 암초 만나 다시 위기..'예삐' 김도현 관계 회복할까?('미쓰홍')

스포츠 많이본뉴스
1.

거봐 이강인, 우리한테 오랬지! '4골 폭발' AT 마드리드, 바르셀로나 대파…여름 이적시장 'LEE 영입 기회' 또 온다

2.

"이런 경기를 직접 볼 수 있어 정말 영광!" 최가온이 쓴 미친 드라마에 美가 더 열광...부상 투혼에 "이게 바로 인간의 의지" 극찬

3.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

4.

"시범경기도 안던져" 오타니 WBC 등판 無 재차 강조한 로버츠 감독, 그렇다면 등판 시기는?

5.

"술·여자·돈 조심해,인생 끝난다"…'42세 홀드왕', 유망주에게 전한 뼛속 깊은 조언

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.