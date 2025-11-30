[K리그1 현장리뷰]"땡큐 광주" 울산, 패전에도 9위→잔류 확정, 제주 '1-0 신승'…김승섭 결승골, 11위 다이렉트 강등 탈출
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주 김승섭이 후반 선제골을 터뜨리며 환호하고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 울산 엄원상을 다독이는 이청용의 모습. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 울산 조현택이 제주 유리조나탄과의 볼 경합 중 부상을 당해 들것에 실려나가고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
[울산=스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 천신만고 끌에 승강 플레이오프(PO)를 피할 수 있는 마지노선인 9위를 지켰다.
울산은 30일 문수축구경기장에서 열린 제주 SK와의 '하나은행 K리그1 2025' 최종전에서 0대1로 패했다. 광주FC가 울산을 도왔다. 광주가 수원FC를 1대0으로 꺾고 '경우의 수'가 사라졌다.
수원FC가 승리할 경우 울산은 10위로 떨어지는 운명이었다. 울산은 승점 44점, 수원FC는 42점을 기록했다.
11위 제주는 자력으로 자동 강등을 면했다. 귀중한 승점 3점을 추가하며 39점을 기록했다. 11위를 유지, 승강 PO를 통해 잔류 운명을 결정짓게 됐다.
노상래 울산 감독대행은 4-3-3 시스템을 꺼내들었다. 원톱에 허율이 포진한 가운데 좌우 측면에는 루빅손과 윤재석이 배치됐다. 중원에는 정우영 백인우 고승범이 짝을 이뤘고, 포백에는 조현택 김영권 정승현 윤종규가 호흡했다. 골문는 조현우가 지켰다.
'갈비뼈 골절'인 이동경은 빠른 회복으로 훈련에 합류했지만 엔트리에서 제외됐다. 노 대행은 "4주 정도 안정이 필요하다고 했는데 며칠전에 촬영해 확인했다. 본인이 뛰고자 하는 의지, 마음을 보여줬다. 하지만 내가 판단하기에는 축구는 경합하고, 부딪히는 것이다. 아쉽지만 그런 부분이 염려가 됐다. 정신적 극복과는 차원이 다르다"고 설명했다.
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 울산 노상래 감독대행이 경기를 준비하고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
김정수 제주 감독대행은 4-4-2 카드로 맞불을 놓았다. 투톱에는 유리 조나탄과 남태희가 위치했다. 미드필드에는 유인수 이창민 이탈로 김준하가 늘어섰다. 김륜성 송주훈 임채민 안태현이 포백을 형성했고, 골키퍼 장갑은 김동준이 꼈다.
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주 김정수 감독대행이 경기를 지켜보고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
울산은 전반 1분 만에 프리킥 기회를 얻었다. 하지만 볼은 김영권의 발끝에 걸렸지만 주발인 왼발이 아닌 오른발이었다. 그의 슈팅은 골대를 벗어났다. 울산의 공세는 반짝이었다.
제주가 주도권을 잡았다. 전반 7분 김준하의 왼발 슈팅은 조현택이 발로 선방했다. 울산은 전반 18분 윤재석이 오른발 슈팅을 터트렸지만 허공을 갈랐다. 노 대행은 전반 21분 U-22(22세 이하) 카드인 백인우와 윤재석을 빼고 이청용과 엄원상을 투입했다.
하지만 변수가 생겼다. 전반 31분 조현택이 유리 조나탄의 팔꿈치 가격으로 쓰러졌다. 그는 뇌진탕 증세를 보여 더 이상 뛸 수 없었다. 증세가 심해져 경기 중 병원으로 후송됐다. 박민서가 그 자리를 대신했다. 유리 조나탄은 경고를 받았다.
전반 추가시간인 49분 울산이 결정적인 기회를 잡았다. 이청용이 수비라인을 무너뜨린 후 루빅손에게 연결했다. 그러나 루빅손의 슈팅은 골키퍼 정면이었다.
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주 유리 조나탄과 울산 루빅손이 공을 다투고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
노 대행은 후반 시작과 함께 허율을 빼고 보야니치를 출격시켰다. 변화가 있었다. 루빅손이 원톱에 섰고, 이청용이 왼쪽 측면으로 이동했다.
|30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주 골키퍼 김동준이 울산 루빅손에 앞서 공을 낚아채고 있다. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
제주는 후반 4분 울산 진영 미드필드 중앙에서 프리킥 기회를 얻었지만 이창민의 슈팅은 수비벽을 맞고 조현우의 품에 안겼다. 제주는 후반 13분 유인수와 김준하 대신 최병욱 김승섭을 출격시켰다.
울산은 루빅손 이청용 엄원상 고승범 보야니치를 앞세워 공격에 불을 비폈다. 후반 17분 엄원상이 박민서의 크로스를 다이빙 헤더로 연결했지만 골키퍼 정면이었다. 3분 뒤 고승범의 크로스를 보야니치가 방향을 바꿨지만 골과는 거리가 멀었다. 제주는 후반 24분 유리 조나탄을 빼고 신상은을 투입했다.
울산은 곧이은 프리킥 기회에서 보야니치이 크로스를 고승범이 오른발 발리로 연결했지만 김동준이 선방했다. 후반 29분 엄원상의 회심의 슈팅도 김동준이 막아냈다. 후반 31분 루빅손의 슈팅도 골라인을 통과하지 못했다. 하지만 악재는 또 있었다. 엄원상이 부상으로 이희균과 교체됐다. 제주도 남태희 대신 오재혁이 그라운드를 밟았다.
제주는 후반 40분 이창민이 중거리 슈팅으로 골문을 노렸지만 조현우의 선방에 걸렸다. 골은 후반 44분 터졌다. 김승섭이 골을 뽑아냈다. 신상은의 패스를 받아 페널티에어리어 왼쪽에서 골네트를 갈랐다.
마침표였다.
울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com
