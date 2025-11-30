'10승 가능' 헤이수스, '35홈런 괴력' 위즈덤 시장 나왔다...KB…

|
[스포츠조선 김용 기자] 헤이수스, 위즈덤 새 팀 찾을까.
2025 시즌 등록 선수는 총 597명이었다. 정규시즌 중 자유계약선수 및 임의해지, 군보류 선수, FA미계약 선수, 보류제외 선수 등 총 29명이 제외돼 최종 568명이 2026년도 보류선수로 공시됐다.
특히 외국인 선수들 중 구단이 보류권을 행사하지 않아 풀린 선수 중 다른 팀으로 이적할 선수들이 나올까가 관심사다.
일단 지난해 키움에서 퀄리티스타트 머신으로서의 면모를 보인 뒤, 올해 KT에서 뛴 좌완 헤이수스가 재취업을 할 수 있는 유력 후보다. KT에서는 부침을 겪었지만, 몸상태만 정상이라면 충분히 10승 이상을 거둘 수 있는 특급 좌완이다.
KIA 홈런타자 위즈덤도 마찬가지다. 올해 KBO리그에 데뷔해 35홈런으로 홈런 3위를 차지했다. 하지만 득점권에서 약했고, 타율도 낮았다. KIA가 이별을 택했다. 하지만 올해 외국인 타자 시장이 흉년이라는 소식. 홈런을 기대하는 팀이라면 위즈덤에 관심을 가질만 하다.
두 사람 모두 새 팀으로 가면 외국인 최대 한도 100만달러 이내로 계약을 해야 한다.
또 일찌감치 알려진대로 4년 전 계약에서 옵트아웃을 삽입해 시장에 나온 김재환이 어느 팀으로 갈 지에도 팬들의 관심이 쏟아지고 있다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com