[현장라인업]'멸망전 1탄' 울산은 말컹 아닌 허율, 제주는 유리 조나탄 '공격 선봉'…9위→꼴찌의 잔류 전쟁, 베스트 11 공개
|광주월드컵경기장/ K리그1/ 파이널B/ 광주FC vs 울산HDFC/ 울산 단체/ 경기종료/ 패배/ 아쉬움/ 사진 김재훈
|제주월드컵경기장/ K리그1/ 제주SKFC vs 대구FC/ 제주 관중/ 선수단 응원 걸개/ 사진 김정수
[울산=스포츠조선 김성원 기자]K리그1 '최후의 날'이다.
7~8위 광주FC(승점 51)와 FC안양(승점 48)은 이미 잔류를 확정한 가운데 승강 플레이오프(PO)를 피할 수 있는 자리는 단 한 자리 남았다. 9위가 마지노선이다. 자동 강등되는 '꼴찌'도 결정되지 않았다.
그 전쟁이 울산에서 벌어진다. 울산 HD는 30일 오후 2시 문수축구경기장에서 제주 SK와 '하나은행 K리그1 2025' 최종전을 치른다. 울산(승점 44)은 9위에 포진해 있지만 10위 수원FC(승점 42)가 턱밑에서 추격하고 있다.
울산도 비겨선 안된다. 광주를 홈으로 불러들이는 수원FC가 승리하고 울산이 비기면 9위가 바뀐다. 두 팀은 나란히 승점 45점이 되는데 다득점에서 수원FC가 앞서 있다. 수원FC는 현재 51득점, 울산은 42득점이다. 반드시 승리해야 자력으로 K리그1 잔류가 가능한 울산이다.
11위 제주(승점 36)는 최하위인 12위 대구FC(승점 33)와 얽혀 있다. 제주는 비기기만해도 '다이렉트 강등'에서 탈출한다. 그러나 같은 시각 대구가 안양을 꺾고, 제주가 패하면 운명이 바뀐다. 두 팀의 승점이 똑같아지지만 대구가 다득점에서 앞서게 된다. 현재 제주는 39득점, 대구는 45득점을 기록 중이다.
울산과 제주는 벼랑 끝이이다. 베스트11이 공개됐다. 노상래 울산 감독대행은 4-3-3 시스템을 꺼내든다. 원톱에 허율이 포진하는 가운데 측면에는 루빅손과 윤재석이 배치된다. 중원에는 정우영 백인우 고승범이 짝을 이루고, 포백에는 조현택 김영권 정승현 윤종규가 호흡한다. 골문는 조현우가 지킨다. '괴물 스트라이커' 말컹과 이청용, 보야니치 등은 벤치에서 출발한다. '갈비뼈 골절'인 이동경은 엔트리에서 제외됐다.
|울산문수축구경기장/ 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트/ ACLE/ 리그스테이지 5차전/ 울산HDFC vs 부리람유나이티드FC/ 울산 노상래 감독대행/ 사진 김정수
김정수 제주 감독대행은 4-4-2 카드로 맞불을 놓는다. 투톱에는 유리 조나탄과 남태희가 선다. 미드필드에는 유인수 이창민 이탈로 김준하가 늘어선다. 김륜성 송주훈 임채민 안태현이 포백을 형성하고, 골키퍼 장갑은 김동준이 낀다.
|제주월드컵경기장/ K리그1/ 제주SKFC vs 대구FC/ 제주 김정수 감독대행/ 사진 김정수
노 감독은 "제주는 승점을 1점이라도 따면 된다는 강한 마음이 있을 거라고 생각이 된다"며 "우리 생각대로 경기가 풀리면 좋겠지만, 경기라는 게 100% 완벽하게 되지 않는다. 최대한 승부를 보는 마음가짐으로 준비를 할 것이다. 투쟁심도 중요하다. 선수들에겐 인생에서 정말 중요한 경기"라고 말했다.
김정수 제주 감독대행은 "다른 건 필요 없다. 우리가 승점을 가져오는 것이 가장 중요하다"고 강조했다. 울산과 제주는 파이널라운드에서 1승1무2패로 저조하다.
울산은 이번 시즌 제주와의 3차례 대결에서 모두 승리했다. 하지만 아킬레스건은 있다. 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)와 병행하고 있어 26일 부리람 유나이티드(태국)와 혈투를 치렀다. 로테이션을 가동했긴 했지만 온전히 울산전만을 준비한 제주와는 온도차가 있다.
울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com
