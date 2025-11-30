"맨시티 가짜 부상 '쇼' 하지마" 쓰러진 돈나룸마, 리즈 분노 폭발…태…

[스포츠조선 김성원 기자]맨시티를 상대로 이변 목전에서 눈물을 흘린 다니엘 파르케 리즈 유나이티드 감독이 폭발했다.
리즈는 30일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드에서 2대3으로 무릎을 꿇었다. 맨시티가 휘슬이 울린 직후 필 포든이 골망을 흔들며 낙승이 예상됐다. 전반 25분에는 요슈코 그바르디올이 추가골을 작렬시켰다.
하지만 리즈의 반격은 매서웠다. 후반 시작과 함께 교체투입된 도미닉 칼버트-르윈이 4분 만에 만회골을 터트렸다. 후반 23분에는 루카스 은메차가 페널티킥을 실축했지만 흘러나온 볼을 재차 밀어넣어 동점에 성공했다.
맨시티는 하위권의 리즈와 비길 경우 치명타가 될 수 있었다. 다행히 포든이 후반 추가시간인 46분 멀티골을 완성하며 귀중한 승점 3점을 챙겼다.
하지만 파르케 감독은 맨시티의 '가짜 부상'을 도마에 올렸다. 은메차가 동점골을 터트리기 전 맨시티 수문장 잔루이지 돈나룸마가 쓰러졌다. 골키퍼 부상의 경우 그라운드 안에서 치료를 받는다. 경기 또한 중단된다.
그 사이 펩 과르디올라 맨시티 감독이 선수들을 불러모았다. 리즈의 후반 변화에 대처하기 위해 중단된 2분 동안 새로운 지시를 내렸다.
파르케 감독은 "모두가 그가 왜 쓰러졌는지 알고 있다. '방 안의 코끼리' 같은 거다. 팀 대화를 더 하기 위해 가짜 부상으로 위장할 수도 있다. 하지만 규칙에 맞는다면 현명한 선택"이라면서도 "하지만 그게 공정한 경쟁의 의미일까. 나는 좀 의심스럽다. 우리가 축구 선수들에게 공정한 플레이, 스포츠맨십 측면에서 무엇을 해야 하는지 교육하지 않고 그저 규칙을 자신에게 유리하게만 적용한다면 개인적으로는 전혀 좋아하지 않는다"고 분노했다.
EPA 연합뉴스
AP 연합뉴스
실제로 포든은 '짧은 미팅'이 도움됐다고 했다. 그는 "전반에는 우리가 주도권을 쥐고 있었다. 후반에는 상대가 우리를 훨씬 더 강하게 압박했고, 공격에 두 명을 배치하고 포메이션도 약간 바꿨다. 우리는 경기 흐름을 잡는 데 정말 애를 먹었다"고 고백했다.
그리고 "'짧은 미팅'에서 몇 가지를 바꾸었고, 그 후로 상황이 나아졌다. 그 작은 휴식이 상황을 바로잡는 데 결정적인 역할을 했다"고 강조했다.
과르디올라 감독은 '가짜 부상'을 부인했다. 그는 돈나룸마의 부상 교체에 대비해 백업인 제임스 트래포드에게 워밍업을 할 것을 지시했다고 밝혔다. 그는 "돈나룸마와 얘기하진 않았다. 그 일이 일어났을 때 나는 벤치를 돌아보며 '제임스, 몸 풀고 있어'라고 말했다. 잘 모르겠다. 다음 기자회견에서 여러분이 물어보면 나는 그전 돈나룸마에게 물어보겠다"고 덧붙였다.
승점 25점(8승1무4패)을 기록한 맨시티는 2위로 올라섰다. 리즈는 강등권인 18위(승점 11·3승2무8패)로 떨어졌다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com