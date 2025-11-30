"지상렬♥신보람은 칼대칼, 둘다 자존심强 결혼 쉽지 않아…오히려 형수님과…

지난 29일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬을 비롯해 이요원 은지원과 박서진까지 신년운세를 보기 위해 무속인을 찾아 눈길을 끌었다.
지상렬은 '살림남' 스튜디오 녹화를 앞두고 '살림남' 식구인 MC 이요원과 은지원, 박서진을 KBS 구내식당으로 초대해 토크를 이어갔다. 이 자리에서 지상렬은 MC들에게 결혼에 대한 조언을 구했고, 은지원은 "제 조언은 충격적일 수 있는데 괜찮겠냐"고 운을 뗀 뒤 "(결혼은) 두 번이 나은 것 같다. 처음은 너무 모르는 게 많다. 근데 두 번째는 다르다"며 차원이 다른 조언을 했다.
또 은지원은 "결혼하고 삶이 너무 편해졌다. 아내가 다 해주니까. 늘 호텔에 사는 것 같다"며 신혼생활에 대한 만족감을 드러냈다. 이어, "내가 하려고 하면 본인이 또 해야 한다고 (못 하게) 한다. 양말 위치 말고는 어디에 뭐가 있는지 아무것도 모른다"고 덧붙였다.
결혼 선배 이요원의 조언도 이어졌다. 이요원은 지상렬의 병약미 플러팅을 보며 "아프면 안 된다. 보험은 많이 드셨어요? 그렇게 아프면 아내 이름으로 해줘라"고 조언을 해 웃음을 자아냈다. 또 16세 연하 쇼호스트 신보람을 언급하며 "지금 나 좋다는 여자 있을 때 해라. 나를 좋아해 주는 것만으로도 감사하게 생각해야 한다"고 23년 차 주부로서 현실적인 조언을 건넸다.
이어 지상렬은 신보람과 사귀냐는 질문에 "사이좋게 따숩게 잘 만나고 있다"면서도 "우리 사귄다 이런 것 자체가 어색하다"며 멋쩍은 속내를 드러냈다. '살림남' 출연진들은 지상렬의 결혼을 목표로 내세우며 두 사람의 관계를 응원했다.
이후 지상렬은 형수님과 함께 결혼운과 신년 운세를 보기 위해 무속인을 찾았다. 무속인은 지상렬의 결혼운을 보자마자 "이놈! 장가갈 마음이 없지 않느냐"라고 호통을 치며, 아직 마음의 준비가 덜 됐다고 지적했다.
이어 신보람과의 궁합을 본 무속인은 "프러포즈는 하시겠다. 반지가 보인다. 내년 6월 이후"라고 예언했지만, 이내 "올해 연말, 내년 초가 고비다. 시련이 있다. 칼 대 칼이다. 두 분 다 자존심이 세다"고 경고했다. 또한 "결과적으로는 여성분이 이겨야 좋은 결말이 있다. 그렇지 않으면 결혼까지 가기 어렵다"라고 조언해 그를 긴장하게 했다. 그러면서, 무속인은 "형수님께 하듯이 하면 된다"며 지상렬과 형수님에게 "두 분이 천생연분"이라고 전했다.
계속해서 무속인은 지상렬에게 "자식이 귀하다"며 건강 관리의 필요성을 강조했고, "상대가 자녀가 많으면 괜찮다. 신보람에게 자녀가 둘 보인다"고 말했다. 이에, 지상렬이 큰 사자가 자신의 팔을 무는 꿈을 꿨다고 하자 "태몽이자 일신에 영광이 생기는 운"이라며 두 사람의 관계에 대한 기대감을 높였다.
마지막으로 지상렬은 '살림남' 식구들의 운세에 대해 물었다. 무속인은 이요원에 대해 "잘한다. 굉장히 머리가 좋다. 지금 발톱을 숨기고 있다. 지금 (살림남에서) 2~3%만 보여주고 있다"고 전했고, 은지원에 대해선 "20대 때랑은 다른 사람이 됐다. 내면의 변화가 있었다"고 말하며, 재혼 후 잘 살겠냐는 질문에 "이분 아이가 보인다. 2~3년 안에 아이가 생기지 않을까"라는 말로 모두를 놀라게 했다. 이에 박서진은 "묶었다고 안 했냐"며 장난스레 물었고, 은지원은 "풀렸나?"라며 유쾌하게 받아치며 기대감을 드러냈다.
더불어 무속인은 박서진에 대해 "보석 같은 분이다. 빛나는 보석으로 둬야지 한 여자의 남자가 되기는 힘들다"고 전했다. 모태솔로인 박서진은 실망감을 드러냈고, 이요원은 "만인의 연인이 되어야 하나보다", 은지원은 "너도 묶어라. 안 되겠다"는 말로 웃음을 자아냈다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com