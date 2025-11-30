도대체 얼마나 더 잘해야 해? '환상 기점 패스+안정된 수비에도' 김민재…

[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)이 준수한 활약을 펼치며, 팀 승리에 일조했다. 하지만 현지 언론의 평가는 달랐다.
바이에른 뮌헨은 29일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 장크트파울리와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 12라운드에서 3대1 역전승을 거뒀다. 이날 승리를 거둔 바이에른은 개막 후 12경기 무패행진을 달리며 11승1무로 선두를 질주했다.
김민재는 이날 모처럼 선발 출전했다. 2일 레버쿠젠전 이후 4주만의 선발이었다. 김민재는 요나탄 타와 함께 중앙 수비를 구성했다. 김민재는 시종 안정적인 모습을 보였다. 김민재는 다소 정적이었던 타와 달리, 경기장 여기저기를 누비며 상대와 경합했다. 높이는 물론, 빠른 주력을 앞세운 깔끔한 수비로 상대 공격수를 압도했다. 이날 김민재는 후반 32분 교체될때까지 공중 경합 성공률 82%, 걷어내기 7회, 헤더 클리어 7히, 리커버리 3회, 차단 2회 등 모든 수비 지표에서 좋은 기록을 남겼다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
공격에서도 빛났다. 112회의 패스를 시도해 108개를 성공시켰다. 성공률은 96%였다. 공격지역 패스도 11회에 달했다. 볼을 잃은 횟수도 없었다. 전반 43분에는 동점골의 기점이 됐다. 절묘한 롱패스를 로이스 디아스에게 찔러줬고, 디아스가 공을 지키며 내준 볼을 라파엘 게레이로가 밀어넣었다. 전문 플레이메이커를 연상케하는 환상적인 패스였다.
김민재는 기계적 평점을 주는 '풋몹'에서 평점 7.8점을 받으며, 활약을 인정받았다. 팀내 수비진 중 두 번째로 높았다.
하지만 독일 언론은 달랐다. 최악의 평가를 내렸다. 이날 경기에서 가장 부진한 선수로 김민재를 꼽았다. 독일 빌트는 김민재에게 평점 5점을 줬다. 독일은 1~5점까지 평점을 주는데 낮을수록 좋은 활약을 펼쳤다는 뜻이다. 빌트는 '실점 상황에서 상황 판단을 잘못해 제대로 막아보지도 못했다. 디아스에게 스루패스를 줘 동점골을 이끌어냈지만 여전히 불안한 경기력과 불안전한 플레이였다'고 했다.
독일 '스포엑스' 역시 '몬스터라는 별명이 무색할 만큼 실점 상황에서 너무나 순했다. 실점 장면 외에도, 상대가 박스 근처까지 올라올 때 흔들리는 모습이 자주 있었다. 이런 플레이가 계속된다면, 올여름 이적 가능성이 점점 커질 수밖에 없다. 다만 1-1 동점골의 시발점이 된 그의 롱패스는 확실히 긍정적으로 평가해야 한다. 공중전에서는 역시나 압도적이었다'고 평했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김민재의 파트너였던 타는 높은 평가를 받았다. 이날 김민재가 주로 경합에 나서고, 타가 이를 커버하는 플레이가 많았다. 여러 지표면에서도 김민재가 훨씬 바빴다는게 입증이 됐음에도 독일 언론은 '불안'이라는 낙인을 찍어버렸다. 전반 6분 실점 장면에서 콘라트 라이머가 실수를 저질렀지만, 이를 커버하려던 김민재에게 오히려 책임을 뒤집어 씌었다.
전반 6분 불의의 일격을 받은 바이에른은 전반 44분 동점골에 이어, 후반 48분 디아스의 역전골, 52분 니콜라 잭슨의 쐐기골로 승리를 거뒀다.