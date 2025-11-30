화사, '국민 전남친' 박정민 버프 제대로 받았다..올해 솔로 여가수 최…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 화사의 'Good Goodbye(굿 굿바이)'가 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 달성했다.
아이브 'REBEL HEART(레블 하트)', 지드래곤 'TOO BAD (Feat. Anderson .Paak)(투 배드)', 헌트릭스 'Golden(골든)'에 이은 올해 4번째이자, 솔로 여가수로는 첫 'PAK'로 화사의 남다른 영향력을 다시금 증명해 보였다.
특히 지난 19일 여의도 KBS홀에서 열린 '제46회 청룡영화상'의 축하 무대서 화사와 박정민의 애틋한 케미스트리가 배우 및 관객은 물론 시청자들에게도 큰 감동을 선사하며 이 시상식의 '레전드 무대'로 자리매김했다.
이후 'Good Goodbye'는 공개 38일째인 22일 오전부터 멜론 톱100, 핫 100은 물론 벅스, 플로 등 국내 주요 음원차트 정상을 점령했고 '신드롬급' 인기로 올해 솔로 여가수 중 최초 'PAK'까지 차지하는 기염을 토하고 있다.
화사는 2023년 6월, 싸이가 수장으로 있는 피네이션과 전속 계약을 체결한 뒤 활발한 음악 활동을 이어 오고 있다. 소속사 이적 후 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)', 'NA(나)', 'Good Goodbye'까지 주체적인 음악을 선보이며 독보적인 여성 솔로 아티스트로서 위상을 확립하고 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com