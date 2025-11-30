“네 얼굴 끔찍해”..외모 평가에 시달린 팝스타, 충격 고백

최종수정 2025-11-30 11:01

“네 얼굴 끔찍해”..외모 평가에 시달린 팝스타, 충격 고백
<사진=AFP연합뉴스>

[스포츠조선 박아람 기자] 팝스타이자 영화 '위키드'의 주연 배우 아리아나 그란데(32)가 타인의 신체를 함부로 평가하는 문화에 대해 다시 한 번 강력한 메시지를 전했다.

아리아나 그란데는 29일(현지시간) 개인 계정에 지난해 진행한 인터뷰 영상 일부를 공유하며 "여러분에게 상기시키고 싶다"는 설명을 덧붙였다.

영상 속에서 그는 "나는 16~17살 때부터 실험실 유리 접시 속 표본처럼 다뤄졌다"며 "내게 무슨 문제가 있는지 온갖 이야기를 들었고, 그걸 고치면 또 다른 이유로 '몸도 얼굴도 모든 게 문제'라는 말을 듣곤 했다"고 고백했다.

이어 그는 "우리는 타인의 외모나 건강에 대해 너무 쉽게 말한다. 하지만 그런 편안함을 절대 느껴서는 안 된다"며 "장소와 상황을 가리지 않고 누군가의 외모를 평가하는 것은 불편하고 끔찍한 일"이라고 강조했다.

아리아나 그란데는 오랜 기간 외모 평가에 시달린 심경도 털어놓았다. 그는 "그 소음이 어떤 압박감을 주는지 잘 안다. 17살부터 내 삶의 일부였다"며 "하지만 이제 나는 그런 소리를 받아들이지 않는다. 나에겐 해야 할 일도, 살아갈 삶도, 사랑할 사람들도 있다"고 단호하게 말했다.

또 "나에게는 나를 지지하는 시스템이 있고, 내가 아름답다는 사실을 알고 믿을 수 있는 점이 큰 행운"이라며 감사함을 전했다.

그는 외모 평가로 힘겨워하는 이들을 향해 "가능한 한 자기 삶 속 소음으로부터 자신을 보호하라"고 조언했다.

미 연예매체 피플에 따르면 아리아나 그란데는 2023년 4월에도 SNS에 3분짜리 영상 메시지를 올려 외모 평가 문화를 비판한 바 있다. 당시 그는 "여러분은 다른 사람이 어떤 고통을 겪고 있는지 모른다"며 "사랑이나 배려에서 나온 말이라도, 상대는 이미 노력 중이거나 주변의 도움으로 극복하려 애쓰고 있을 수 있다. 그러니 서로에게, 그리고 스스로에게 부드럽게 대하라"고 당부했다.

한편, 아리아나 그란데는 15세이던 2008년 브로드웨이 뮤지컬로 데뷔한 후 여러 TV 시리즈에 출연하며 스타로 떠올랐고, 2013년부터 발표한 정규 앨범들이 연이어 히트하면서 세계적인 팝스타로 자리매김했다.

