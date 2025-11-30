'김다예♥' 박수홍 "아내 향한 허위 루머 '경악'…장인은 실명 수술→장…

'김다예♥' 박수홍 "아내 향한 허위 루머 '경악'…장인은 실명 수술→장모는 공황장애까지"(관종언니)

[스포츠조선 고재완 기자] 박수홍의 아내 김다예가 첫 만남 이야기를 솔직하게 털어놨다.

박수홍 김다에 부부는 최근 이지혜의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 '처음 밝히는 박수홍 김다예 첫 만남부터 시험관 출산까지 전부 공개합니다'라는 제목의 영상에 등장했다.

박수홍 김다예 부부의 집에 초대된 이지혜 문재완 부부는 처음 박수홍 패밀리의 집에 들어서는 장면으로 영상이 시작됐다.

영상에서 박수홍은 김다예와의 첫 만남을 회상하며 "처음 만났을 때 날 보고 안 웃더라. 그래서 되게 차가운 사람인 줄 알았다"고 말했다. 두 사람은 한 자선 행사 자리에서 처음 인연을 맺었다. 박수홍은 "나한테 관심이 없더라. 그러다 한 번 웃을 때 너무 해맑고 따뜻했다. 그 웃는 모습이 안 잊혀지더라"고 당시를 떠올렸다.


박수홍은 김다예에게 먼저 다가가 보기로 결심했다며 "후배에게 내가 밥 살게, 그 사람 좀 데려와'라고 부탁했다. 그렇게 자연스럽게 다시 만나게 됐다"고 웃으며 "나이도 모르고 그냥 예쁜 동생처럼 봤다"던 박수홍과 1년 가까이 친구처럼 지내다 연인으로 발전했다고 밝혔다.

박수홍의 첫인상에 대해서는 "TV에서 보던 유명인이라 실감이 안 났다. 세대도 좀 달랐다"며 "처음엔 연예인으로 느껴졌지만, 만나보니 순수하고 진심이 느껴지는 사람"이라고 말했다.

김다예는 박수홍이 가장 힘든 시기를 겪던 당시를 언급하며 "너무 안쓰럽고 불쌍했다. 사랑하는 사람이라 지켜줘야겠다는 생각뿐이었다"고 고백했다.


박수홍이 가족 문제와 명예훼손 등으로 세간의 시선을 받을 때, 그는 끝까지 곁을 지키며 버팀목이 됐다. 김다예는 "그때 오빠가 많이 힘들어했고, 연락도 안 되고 정신적으로 완전히 무너졌던 때였다. 그래도 내가 붙잡아야겠다고 생각했다. 진짜 사랑하니까, 일단 살려야겠다 싶었다"고 말했고 박수홍은 "다예가 '오빠 죽으면 나도 따라 죽을 거야'라고 했던 말이 큰 힘이 됐다. 그 한마디에 진짜 살아야겠다는 생각이 들었다"고 고백했다.


김다예의 마약 루머까지 돌면서 김다예의 가족까지 충격에 빠졌다. 박수홍은 "그 시기 아버님은 눈 실명 수술을 하고, 어머님은 공황장애까지 겪었다"며 "그래도 아내가 나를 붙잡아줬다"고 털어놨다.

이지혜는 "그 시절 김다예가 나서서 도와준 게 정말 고마웠다"며 "사람이 어려울 때 옆을 지켜주는 건 아무나 할 수 있는 일이 아니다"고 찬사를 보냈다.

두 사람은 힘든 시기 속에서도 서로를 선택했다. 김다예는 "주변의 시선과 공격이 많았지만, 그럴수록 '내가 이 사람을 지켜야 한다'는 생각이 강해졌다. 결혼은 결국 사랑보다 책임감으로 결정된 순간이었다"고 말했다. 박수홍은 "정말 죽고 싶을 정도로 힘들었지만, 다예가 있어서 버틸 수 있었다. 그 사람이 내 인생의 진짜 구원자였다"고 덧붙였다.

김다예는 시험관 시술로 임신에 성공하고 출산 후 "이제야 진짜 가족이 된 느낌이다. 힘들었지만 결국 버텨서 여기까지 왔다"고 미소 지었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

