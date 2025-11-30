'김다예♥' 박수홍 "아내 향한 허위 루머 '경악'…장인은 실명 수술→장…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 박수홍의 아내 김다예가 첫 만남 이야기를 솔직하게 털어놨다.
영상에서 박수홍은 김다예와의 첫 만남을 회상하며 "처음 만났을 때 날 보고 안 웃더라. 그래서 되게 차가운 사람인 줄 알았다"고 말했다. 두 사람은 한 자선 행사 자리에서 처음 인연을 맺었다. 박수홍은 "나한테 관심이 없더라. 그러다 한 번 웃을 때 너무 해맑고 따뜻했다. 그 웃는 모습이 안 잊혀지더라"고 당시를 떠올렸다.
김다예는 박수홍이 가장 힘든 시기를 겪던 당시를 언급하며 "너무 안쓰럽고 불쌍했다. 사랑하는 사람이라 지켜줘야겠다는 생각뿐이었다"고 고백했다.
김다예의 마약 루머까지 돌면서 김다예의 가족까지 충격에 빠졌다. 박수홍은 "그 시기 아버님은 눈 실명 수술을 하고, 어머님은 공황장애까지 겪었다"며 "그래도 아내가 나를 붙잡아줬다"고 털어놨다.
이지혜는 "그 시절 김다예가 나서서 도와준 게 정말 고마웠다"며 "사람이 어려울 때 옆을 지켜주는 건 아무나 할 수 있는 일이 아니다"고 찬사를 보냈다.
두 사람은 힘든 시기 속에서도 서로를 선택했다. 김다예는 "주변의 시선과 공격이 많았지만, 그럴수록 '내가 이 사람을 지켜야 한다'는 생각이 강해졌다. 결혼은 결국 사랑보다 책임감으로 결정된 순간이었다"고 말했다. 박수홍은 "정말 죽고 싶을 정도로 힘들었지만, 다예가 있어서 버틸 수 있었다. 그 사람이 내 인생의 진짜 구원자였다"고 덧붙였다.
김다예는 시험관 시술로 임신에 성공하고 출산 후 "이제야 진짜 가족이 된 느낌이다. 힘들었지만 결국 버텨서 여기까지 왔다"고 미소 지었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com