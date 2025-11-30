'이다인♥' 이승기, 21개월 딸 최초 공개 "하관은 나, 위는 엄마 닮…

|
[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 이승기가 딸의 영상을 최초로 공개했다.
두 사람은 장근석이 준비한 특별한 요리를 맛봤다. 이때 이승기는 조심스럽게 캐비어를 꺼내 눈길을 끌었다. 그는 "아내랑 먹기로 했는데 몰래 들고 나온거다"며 비하인드 스토리를 전해 눈길을 끌었다.
쉴때 가족들과 하루 일과를 물어보자 이승기는 "아이가 8시면 깬다. 나나 아내가 일어나면 바로 아기 방에 간다. 기저귀 갈아주고 얼굴 닦이고 아침 밥 준다. 9시쯤에 어린이집 등원 시킨다"면서 "육아는 다 같이 하는 거다. 욕실에 같이 들어가서 같이 씻긴다. 하는 일을 가르기 시작하면 싸운다"고 육아에 대한 소신을 드러냈다.
이승기는 "누구를 더 닮았느냐"는 질문에는 "초반에는 완전 나를 닮았는데 얼굴이 계속 바뀌더라. 일주일에 한번씩 바뀌더라. 하관은 나를 닮고 그 위로는 엄마를 닮았다"고 밝혔다.
특히 이승기는 본인의 노래에 맞춰 춤추는 딸의 영상을 최초 공개, 딸바보 면모를 드러냈다.
이승기는 "원래 나는 신곡 나오기 전에 반응을 본다. 그런데 내 딸이 신곡에 반응을 하더라. 딸이 요새 동요도 듣는데, 내 노래를 듣고는 엉덩이 춤을 추더라. 한 10번을 들었다. 이 맛에 행복하게 재밌게 살고 있다"면서 딸이 춤 춘 영상을 공개했다. 이승기의 딸은 아빠의 노래에 맞춰 엉덩이 춤을 신나게 춰 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아냈다.
한편, 이승기는 2023년 배우 견미리의 딸이자 배우 이다인과 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀다.
