[공식발표]'구위 앞으로' 삼성, '아쿼'도 158㎞ 광속구, 日 미야지 유라 영입- 1년 최대 18만달러
[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 아시아쿼터도 광속구 투수로 채웠다.
삼성은 일본인 우완 강속구 투수 미야지 유라(26)를 다음 시즌 새로 도입되는 아시아쿼터 선수로 영입했다고 1일 발표했다. 최고 158㎞ 광속구 투수 맷 매닝 발표 직후 나온 보도자료.
일본, 대만, 호주 등 아시아쿼터 대상 선수들을 면밀히 살펴온 라이온즈는 미야지의 잠재력을 선택했다. 연봉 10만달러, 인센티브 5만달러, 이적료 3만달러 등 1년간 최대 18만달러의 조건이다.
미야지 유라는 1m86, 90kg의 당당한 체구에서 뿜어져 나오는 최고 구속 158km, 평균 149.6km의 포심패스트볼을 던지는 파이어볼러. 스플리터, 슬라이더, 커브 등 변화구 다양성도 두루 갖췄다.
지난 시즌 미야지는 쿠후 하야테 벤처스 시즈오카에서 뛰었다. NPB 2군 리그에 참여중인 팀이며, 1군 모 구단이 없는 두 팀 중 하나다.
미야지는 NPB 1군 경력은 없지만 2022년부터 일본 사회인야구 미키하우스, 독립리그 도쿠시마 인디고삭스 등을 거친 뒤 NPB 2군까지 레벨을 업그레이드 했다.
2025시즌 NPB 2군에서 합계 25이닝 동안 2패, 평균자책점 2.88, WHIP 1.40을 기록한 그는 아울러 9이닝 당 탈삼진 11.2개로 타자친화적인 라이온즈 파크 팩터에 맞는 유형의 투수로 꼽힌다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.