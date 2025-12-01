유재석, 허경환 낙하산설에 대신 입 열었다..."KBS 공채, 내 직속 후배" ('런닝맨')

기사입력 2025-12-01 08:51


유재석, 허경환 낙하산설에 대신 입 열었다..."KBS 공채, 내 직속 …

유재석, 허경환 낙하산설에 대신 입 열었다..."KBS 공채, 내 직속 …

유재석, 허경환 낙하산설에 대신 입 열었다..."KBS 공채, 내 직속 …

유재석, 허경환 낙하산설에 대신 입 열었다..."KBS 공채, 내 직속 …

유재석, 허경환 낙하산설에 대신 입 열었다..."KBS 공채, 내 직속 …

유재석, 허경환 낙하산설에 대신 입 열었다..."KBS 공채, 내 직속 …

[스포츠조선 정안지 기자] 허경환이 '낙하산' 설에 대해 해명했다.

지난 30일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 통영에서 '통영의 아들' 허경환과 함께하는 낭만 여행이 펼쳐졌다.

이날 유재석은 허경환에 대해 "경환이랑 석진이 형은 내 직속 후배다"고 소개했다. 유재석은 KBS 7기, 지석진은 10기, 허경환은 22기라고.

그때 김종국은 "경환이는 근데 낙하산 아니냐"며 의문을 드러내자, 허경환은 "공채다. 걸어 들어왔다"고 해 웃음을 안겼다.

유재석은 "경환이가 내가 'X맨' 할 때 동엽이 형이랑 같은 사무실이었다. 우리한테 봐달라면서 경환이가 와서 개그맨 시험 보기 전에 와서 테스트를 봤다"며 "그때 '저 친구 좀 힘들 것 같다'고 생각을 했었다"고 말해 폭소를 안겼다.

허경환은 "이번에 안 돼도 포기하지 말라고 하셨다"며 "갑자기 문을 열고 들어가면 선배들이 앉아 계신다. 더 긴장되더라"면서 긴장됐던 당시를 떠올렸다.

이를 들던 제작진은 "네"라면서 허경환의 말이 끝나는 것과 동시에 진행을 이어갔다. 유재석은 "게스트가 에피소드 하나 풀고 있는데. 편집 아니 아니 되오"라면서 허경환의 유행어를 따라했고, 제작진은 '그나마 유행어로 면한 편집'이라고 설명해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

2.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

3.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

4.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

5.

'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과

연예 많이본뉴스
1.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

2.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

3.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

4.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

5.

'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

5.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.