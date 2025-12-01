'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과

기사입력 2025-12-01 06:11


'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김나영이 건강 테스트에 나섰다.

30일 김나영의 유튜브 채널에는 '서울 말고 양평 그냥걸었어슌 양평 멋집맛집 구경오세요'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 김나영이 양평의 명소, 맛집, 카페 등을 탐방하는 모습이 담겼다.


'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과
김나영은 대표 명소 두물머리도 찾았다. 김나영은 "여기 처음 와 봤다. 가을에 단풍 구경하기 좋은 것 같다"라고 전했다.

이때 김나영은 몸의 두께로 건강을 테스트해볼 수 있는 나무 기둥을 발견했다. 김나영은 바로 테스트에 나섰고, '표준'과 '날씬' 구간은 통과했지만, '홀쭉'은 통과하지 못해 눈길을 끌었다.

한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들 신우, 이준을 홀로 키워왔다. 이후 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어오다, 지난 10월 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양준혁, 방어 양식으로 '연 매출 30억' 달성 "사료값만 매일 200만 원" ('사당귀')

2.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

3.

오마이걸, 5년 수익 없어 해체 위기 "이번 앨범 안 되면 흩어질 거라고"

4.

'재산 600억설' 전현무, '전참시' 회식 쐈다가 인생 최대 위기 "지갑 구멍 나"

5.

이은지, 러닝으로 걸그룹 몸매 됐다 "65kg에서 56kg까지 빠져" ('극한84')

연예 많이본뉴스
1.

양준혁, 방어 양식으로 '연 매출 30억' 달성 "사료값만 매일 200만 원" ('사당귀')

2.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

3.

오마이걸, 5년 수익 없어 해체 위기 "이번 앨범 안 되면 흩어질 거라고"

4.

'재산 600억설' 전현무, '전참시' 회식 쐈다가 인생 최대 위기 "지갑 구멍 나"

5.

이은지, 러닝으로 걸그룹 몸매 됐다 "65kg에서 56kg까지 빠져" ('극한84')

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

[현장인터뷰]'결국 터질 것이 터졌다' 정승현 '충격' 소신 발언 "신태용 감독 선수 폭행 사실"…울산의 부진 뒤에 감춰진 아픈 과거

3.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

4.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

5.

오타니 출전에 WBC 일본 경기 내야석이 470만원까지 폭등. 야마모토,사사키까지 나오면

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.