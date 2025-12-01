손흥민 스트레스 엄청 받았겠다, 토트넘 논란남 파격 입장 발표 "팬이 무…

토트넘은 30일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드에서 1대2로 패했다. 이번 패배로 12위까지 추락하면서 위기설이 대두됐다.
경기력도 경기력대로 문제지만 경기 후 더 큰 논란의 장면이 있었다. 경기장 센터 서클 부근에서 포로와 루카스 베리발이 충돌했다. 베리발은 경기 후 경기장을 찾은 팬들에게 인사를 건네고 있었는데, 그런 베리발을 향해 포로가 분노했다. 포로는 베리발의 행동을 나무랐고, 중간에서 파페 마타르 사르가 말렸다. 두 선수의 충돌이 커지지는 않았지만 포로는 팬들에게 인사도 하지 않고, 뒤도 돌아보지 않은 채 경기장을 나갔다.
포로의 이상한 행동을 두고 토마스 프랭크 토트넘 감독은 "난 상황을 제대로 보지 못했다"며 언급을 피했다.
토트넘 선수들이 경기 후에 개인 감정만 앞세우면서 행동하는 일이 이번 시즌 유난히 잦다. 지난 첼시와의 홈경기 패배 후에는 미키 판 더 펜과 제드 스펜스가 프랭크 감독의 인사를 무시한 채 경기장을 빠져나가 논란이 됐다. 판 더 펜과 스펜스가 개인적으로 프랭크 감독에게 사과의 뜻을 전하면서 사건은 일단락됐지만 이번 사건은 다른 양상으로 흘러가고 있다.
사태가 심각해지자 포로는 개인 SNS를 통해 팬들에게 사과했다. 포로는 "축구는 감정이다. 축구에서도, 인생에서도 언제든 실수는 있을 수 있다. 하지만 내가 용납하지 못하는 것은 팬이 우리 팀 동료들에게 무례한 말을 하는 것이다. 그래서 경기 끝에 제가 분노를 드러냈다"며 자신이 경기 후에 왜 화가 난 상태였는지를 말했다.
포로는 "우리는 다시 일어설 것이다. 6개월 전을 떠올려 보자. 그때도 모든 것이 너무 나빴다. 하지만 중요한 것은 어떻게 시작하느냐가 아니라 어떻게 끝내느냐다. 진정한 스퍼스 팬 여러분, 사랑한다"며 마무리했다.
입장은 이해가 가지만 경기장에는 토트넘 선수들에게 욕설을 퍼부은 팬들만 있는 게 아니다. 토트넘 선수들을 응원하기 위해 경기장을 찾은 팬들도 있었다. 이들까지도 무시한 채 화가 났다고 경기장을 빠져나가는 건 선수로서, 한 팀의 베테랑으로서 보여줘야 할 모범적인 행동은 절대로 아니다.
토트넘 선수들이 경기장 안에서 서로 충돌하고, 몇몇 선수들은 팬과 감독을 무시하는 행태를 보이고 있다. 이런 모습은 지난 2시즌 동안 손흥민이 주장을 맡았을 때는 거의 보기 힘들었다. 선수들이 항상 프로페셔널하게 행동했으며 경기장 안팎에서 함께 잘 어울리는 모습이었다. 그런데 지금은 성적 부진 때문인지 각자의 감정만 앞세우는 어린 아이처럼 행동하고 있는 중이다. 프랭크 감독의 지도력과 주장 크리스티안 로메로의 리더십에 더욱 물음표가 붙고 있다.