딘딘, 돌잔치 축의금 비판 "결혼식 때 줬는데, 왜 또..공감 안 된다"…

기사입력 2025-12-01 08:40


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 딘딘이 자신만의 축의금·조의금 기준을 솔직하게 공개했다.

지난달 30일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '딘딘에게 연예인병을 묻다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 이용주는 "최근에 네가 연예인 축의금 가이드라인을 만들었다고 하던데, 지인은 30만원, 가까운 친구는 50만원이 맞냐"고 물었다. 이에 김민수는 최근 결혼한 정재형을 언급하며 "딘딘이 정말 사람이 됐다. 재형이와 한 번 본 사이인데도 축의금을 냈다. 진짜 두꺼웠다. 통이 크더라"며 칭찬을 아끼지 않았다.

딘딘은 "한 번밖에 만나지 않았지만 잘 맞을 것 같았다"며 "번호도 주고받고 문자와 DM도 했다. 그러다 청첩장을 받았는데 콘서트 때문에 가지 못해 마음에 계속 걸렸다"고 회상했다.


이어 이용주는 "이미 축의금 기준이 있으니 새로운 가이드라인을 만들어보자. 돌잔치는 어떠냐"고 제안했고, 김민수는 "아니다, 조의금으로 가자"고 말했다. 그러자 딘딘은 "조의금도 축의금과 비슷하게 한다. 일반적으로는 30만원"이라고 답했다.

그는 "좀 더 친하거나 내가 좋아하는 사람이라면 50만원을 낸다. 사실 대부분 조의금은 50만원 정도 되는 것 같다. 여기에 화환도 보낸다"고 덧붙였다.

다만 돌잔치에 대해서는 다소 회의적인 태도를 보였다. 딘딘은 "나는 아이가 없어서 그런지 돌잔치에 공감할 수가 없다"면서 "축의금을 이미 줬는데, 돌잔치를 또 주는 건.."이라며 말끝을 흐렸다.

이어 "나는 돌잔치를 안 할 것 같다. 왜냐하면 나는 지금 애가 없다. 아마도 안 할 것 같다"라고 답했다.


또한 개그맨 황제성의 돌잔치와 관련된 일화를 소개했다. 딘딘은 "돌잔치 초대장을 보냈는데, 갈 수가 없었다. 근데 그 형도 내가 '1박2일' 촬영이라 못가는 걸 알았다. 근데 청첩장을 주는 의미는 '돈 내놔'라는 의미지 않냐"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 "그래서 형에게 내가 문자를 했다. '형. 미안해요. '1박2일' 촬영때문에 못 가요. 정말 축하해요'라고 보냈는데, '어 촬영 있다고 들었다'라고 답장이 왔다"면서 "아 이거 보내야 하는구나 싶었다. 그래서 30만원 보냈다"라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

